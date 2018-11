Silvia Romano | sbagliato parlare di ingenuità Quella zona del Kenya non è considerata a

Chi ha rapito Silvia Romano? Gli 007 cercano prove. L'amore per la volontaria oscura gli haters - la famiglia : «Silenzio e pace» : Silvia Costanza Romano, 23 anni, milanese, volontaria in Kenya. La notizia del rapimento, le prime ricerche per capire chi fosse, gli insulti degli haters del web e L'amore per una giovane...

Modi diversi di leggere le parole di Gramellini sul rapimento di Silvia Romano : Dalle prime ore della mattinata Massimo Gramellini è l'argomento più discusso sui social in Italia. Google Trends in queste ore regista un picco nei motori di ricerca, e sulle bacheche di Facebook ...

Silvia Romano - è più complicato di un ‘se l’è cercata’. Soprattutto se detto da dietro una scrivania : Stamane leggo esterrefatto quanto ha scritto Massimo Gramellini sul Corriere della Sera riguardo la volontaria rapita in Kenya: “Ha ragione chi pensa che la giovane cooperante milanese rapita in Kenya avrebbe potuto soddisfare le sue smanie d’altruismo in qualche mensa nostrana”. Ora, visto che non solo faccio volontariato all’estero da 12 anni in Brasile, ma incoraggio altri a farlo – non da noi, ma ovunque – mi è ...

Modi diversi di leggere le parole di Gramellini sul rapimento di Silvia Romano : Dalle prime ore della mattinata Massimo Gramellini è l’argomento più discusso sui social in Italia. Google Trends in queste ore regista un picco nei motori di ricerca, e sulle bacheche di Facebook campeggia il suo Caffè con ogni tipo di commento possibile. Il vicedirettore del Corriere della sera ha dedicato la sua rubrica di giovedì 22 novembre a Silvia Romano, la volontaria milanese di 23 anni rapita due ...

Bufera sul "caffè" di Gramellini dedicato a Silvia Romano. La rete si divide : "Populista" - "No - leggete anche la seconda parte" : "Ha ragione chi pensa, dice o scrive che la giovane cooperante milanese rapita in Kenya da una banda di somali avrebbe potuto soddisfare le sue smanie d'altruismo in qualche mensa nostrana della Caritas, invece di andare a rischiare la pelle in un villaggio sperduto nel cuore della foresta". Il Caffé, rubrica curata dal giornalista Massimo Gramellini sulle pagine del Corriere della Sera, è andato di traverso a molti. Fermandosi ...

Kenya - rapimento Silvia Romano : 14 arresti - pista somala islamista/ Ultime notizie - famiglia "non chiamateci" - IlSussidiario.net : rapimento Silvia Romano in Kenya: Ultime notizie e pista somala. 'Picchiata e legata': 14 arresti per sequestro volontaria, identificati 2 sospetti

Quattordici arresti per il rapimento di Silvia Romano in Kenya : Quattordici persone sono state arrestate per il sequestro della cooperante italiana Silvia Costanza Romano in Kenya. Martedì sera i rapitori hanno ferito cinque persone durante l'attacco nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Fonti della polizia hanno detto che le 14 persone arresta

Silvia Romano - tra i vicini della milanese rapita in Kenya c'è anche Vecchioni : "Paese pericoloso - non vado da anni" : Il cantautore abita nella stessa zona: "Mi spiace tantissimo per quella ragazza. Avevo casa a Watamu, conosco la situazione"

Voi che accusate Silvia Romano siete peggio dei suoi rapitori - non avete niente nel cuore : Silvia Romano, volontaria in Kenya, è stata rapita e i bastardi di casa nostra la scannano sui social e fra i commenti. Sono i nuovi impotenti dell'animo quelli che le scrivono "te la sei cercata", "dovevi rimanere in Italia", "prima gli italiani". E' gentucola senz'affari intorno al cuore chi dice "aveva le smanie dell'aiuto". Chi lo dice è solo la sponda occidentale dei rapitori di un essere umano.Continua a leggere

Non prendetevela con Silvia Romano : Sono state arrestate 14 persone per il rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. In queste ore continuano a ritmo serrato gli interrogatori per risalire ai responsabili del rapimento e per capire dove sia stata nascosta la ragazza. Si affievolisce l’idea che gli autori siano gli Al Shabaab, integralisti islamici somali, che in passato hanno rapito diversi occidentali.: l’ipotesi più plausibile è che si ...

Kenya - sequestro Silvia Romano - Repubblica : arrestate 14 persone : Roma, 22 nov., askanews, - Comincia a muoversi la polizia del Kenya dopo il rapimento di Silvia Costanza Romano, la cooperante italiana di 23 anni portata via due giorni fa dal villaggio di Chakama - ...

Kenya - rapimento di Silvia Romano : “Arrestate 14 persone - sono ritenute complici”. Il testimone : “Cercavano lei” : Cercavano proprio Silvia Romano i membri del commando che mercoledì ha rapito la volontaria italiana di 23 anni a Chakama, villaggio sperduto del Kenya. “Cercavano proprio lei. Mi hanno chiesto ‘dov’è la mgeni’, la straniera”, racconta il 18enne Ronald Kazungu che ha assistito al rapimento. L’ipotesi è che ad agire siano stati criminali comuni e 14 persone sono già state arrestate, secondo quanto riporta ...

Silvia Romano : 14 arresti in Kenya - sospettati salvati dal linciaggio : Per il rapimento della 23enne volontaria Silvia Romano sequestrata ieri nei pressi di Malindi, in Kenya , la polizia ha arrestato 14 persone con l'accusa di aver ceduto informazioni ai sequestratori, anche se gli inquirenti non escludono che possano addirittura esserne complici del commando di 8 persone che ha sparato nel villaggio di Chakama prima di rapire la ragazza milanese, ferendo varie persone tra cui tre bambini.I fermati sono stati ...

Kenya - 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano. Sarebbero i complici del commando di sequestratori : I fermati non farebbero parte degli otto uomini armati che hanno prelevato la giovane ma potrebbero avere avuto contatti con quel gruppo di guerriglieri -