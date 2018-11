Silvia in Kenya “ragazzina incosciente”? No | col suo sorriso ci insegna la speranza

Kenya - rapimento Silvia Romano : 14 arresti - pista somala islamista/ Ultime notizie - famiglia "non chiamateci" - IlSussidiario.net : rapimento Silvia Romano in Kenya: Ultime notizie e pista somala. 'Picchiata e legata': 14 arresti per sequestro volontaria, identificati 2 sospetti

Kenya - rapimento di Silvia Romano : “Arrestate 14 persone - sono ritenute complici”. Il testimone : “Cercavano lei” : Cercavano proprio Silvia Romano i membri del commando che mercoledì ha rapito la volontaria italiana di 23 anni a Chakama, villaggio sperduto del Kenya. “Cercavano proprio lei. Mi hanno chiesto ‘dov’è la mgeni’, la straniera”, racconta il 18enne Ronald Kazungu che ha assistito al rapimento. L’ipotesi è che ad agire siano stati criminali comuni e 14 persone sono già state arrestate, secondo quanto riporta ...

Kenya - arrestati i complici dei rapitori : anche l'esercito in cerca di Silvia : Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia del Kenya in seguito al rapimento di Silvia Costanza Romano, la 23enne cooperante italiana sequestrata due giorni fa nel piccolo villaggio di Chakama.Lo riporta Repubblica. Secondo la ricostruzione, si tratterebbe di abitanti della zona che avrebbero avuto contatti con i rapitori per aiutarli a pianificare il rapimento di Silvia. Sarebbero stati gli stessi residenti di Chakama a mobilitarsi: ...

Silvia Romano : caccia all’uomo - residenti linciano presunti complici dei rapitori in Kenya : Dopo il blitz nel villaggio in cui è stata rapita la volontaria italiana di 23 anni, gli stessi residenti hanno scatenato una caccia all'uomo per individuare i presunti complici e basisti dei rapitori, linciandoli prima dell'arrivo della polizia. Secondo i testimoni, infatti, alcuni rapitori erano in zona già da giorni e avevano trovato appoggio in alcuni residenti locali.Continua a leggere