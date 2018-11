ilfattoquotidiano

: Domani è la Giornata per la sicurezza nelle scuole. In Italia circa l'80% degli edifici scolastici non è a norma. I… - Tg3web : Domani è la Giornata per la sicurezza nelle scuole. In Italia circa l'80% degli edifici scolastici non è a norma. I… - ilfattovideo : Sicurezza scuole, la madre di Vito Scafidi a 10 anni dalla morte: “Problema non risolto”. Guariniello: “Governo tac… - tradmontaganesi : 22 novembre, Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. Oltre 500 eventi in tutta Italia.… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) “Mio figlio, come i bambini di San Giuliano e gli studenti dell’Aquila, è una vittima di Stato: perlo Stato sapeva della condizione delle, ma non ha fatto nulla”.è morto il 22 novembre 2008 mentre si trovava a scuola. Aveva 17e da quel momento sua, Cinzia Caggiano, non ha mai smesso di lottare per ladegli edifici scolastici in tutta Italia. “All’inizio dicevano che si trattava di una tragica fatalità, un colpo di vento – racconta Caggiano – ma nel corso di processi sono venuti alla luce lavori mal fatti, per risparmiare hanno lasciato tubi di ghisa nel controsoffitto, mentre uno Stato avrebbe dovuto dare come segnale il fatto che investire nellaè un risparmio”. L’inchiesta condotta dal pm, Raffaele Guariniello, ha portato alla condanna di tre funzionari della Provincia e tre responsabili del Servizio di ...