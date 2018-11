Sicilia | in arrivo 36 milioni per aziende vitivinicole

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : in arrivo forti piogge : La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta meteo arancione nella parte occidentale e gialla nella parte orientale dell'isola

Allerta Meteo - violento ciclone in arrivo sull’Italia nel weekend : allarme rosso in Sicilia - forte maltempo in tutto il Sud [MAPPE] : 1/24 ...

Allerta meteo Sicilia : venti fortissimi e mareggiate in arrivo - poi anche temporali : L'Italia si appresta a vivere una intensa e duratura fase di maltempo, determinata dalla formazione di una vasta area depressionaria di origine nord-atlantica sull'Europa centro-occidentale e il...

Sicilia : solo una tregua - in arrivo nuovo peggioramento con crollo termico e temporali : Dopo l'ennesima forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, il tempo al Sud Italia e sulla Sicilia è finalmente tornato ad essere stabile. Stamane, grazie a un rinforzo dell'alta pressione su tutta...

Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia : temporali da Ragusa a Catania : Il Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia portera' forti piogge e temporali in tutta la Sicilia orientale. Allerta a Ragusa, Siracusa e Catania.

Allerta meteo Sicilia : vasti temporali MCS in arrivo - alto rischio nubifragi - FOCUS : Verso l'apice del maltempo in Sicilia, violenti temporali in risalita dal Canale. Attenzione ai nubifragi. Una domenica decisamente instabile per la Sicilia per effetto di una bassa pressione...

In arrivo l'allerta arancione su Calabria e Sicilia : Roma, 13 ott., askanews, - Domani allerta arancione per maltempo in Calabria e Sicilia, forti temporali sono previsti sulle due regioni e il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di ...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Sicilia - allerta meteo arancione : attenzione ai nubifragi in arrivo : Intensa fase di maltempo per la Sicilia, emanata l'allerta meteo arancione. Rischio nubifragi. La forte perturbazione che ha colpito duramente la Sardegna nei giorni scorsi si sta spostando ora...

Allerta meteo Sicilia : criticità gialla - in arrivo temporali e grandinate : temporali in arrivo in Sicilia. Sino alle 24 di domani sarà Allerta meteo gialla nell’Isola. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Da domani mattina si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di ...

Sicilia devastata da un uragano in arrivo nel Mediterraneo. Ma è una bufala : ... ma di entità ben maggiore del medicane; pensiamo solo alla forza delle loro correnti che nel caso di quelli atlantici possono raggiungere i 250Km orari, con tutti i danni che la cronaca ci ha ...