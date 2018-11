Sfregia ex con acido | fermato a Tenerife

Sfregia la ex con acido - italiano arrestato a Tenerife - : Il ragazzo voleva imbarcarsi su un volo per rientrare in Italia. La giovane è stata ricoverata in ospedale con prognosi grave e poi dimessa

Tenerife - italiano Sfregia ex con acido : 20.25 Un italiano è stato arrestato ieri dalla polizia spagnola con l'accusa di aver lanciato dell'acido sul volto della sua ex fidanzata di 25 anni,a Tenerife. Lo riferisce El Mundo, precisando che l'uomo è stato fermato all'aeroporto di Tenerife mentre cercava di prendere un aereo per tornare in Italia. L'uomo sarebbe stato identificato dalla vittima che ha riportato ustioni al viso e al collo. L'italiano era arrivato sull'sola da pochi ...

Cristina - la modella Sfregiata dal chirurgo estetico : «Ho fatto 42 interventi - non mi riconosco più» : 'Ancora oggi mi chiedo chi me l'abbia fatto fare': lo sfogo in televisione è di Cristina Guidetti , l' ex modella modenese il cui viso è stato brutalmente deturpato dal chirurgo estetico circa 6 anni ...

Gessica Notaro - Sfregiata con l'acido : 15 anni per Tavares. La vittima : 'Se l'è cercata' : Sfregiò la fidanzata con l'acido, la Corte di appello di Bologna ha condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni Edson Tavares, imputato per aver aggredito con l'acido e perseguitato l'ex fidanzata, la ...

Gessica Notaro - la miss Sfregiata con l'acido - ospite di Barbara D'Urso : «C'è una speranza per il mio occhio» : Io ringrazio Dio e miei dottori perché in questo anno e mezzo sono riuscita a guardare tutte le meraviglie del mondo anche se con un occhio da solo e, ti dirò, ci vedo meglio di prima'.

William Pezzullo Sfregiato con l'acido : "Giustizia di serie b se la vittima è un uomo" : Non solo Lucia Annibali, Filomena Lamberti e Gessica Notaro. Tra le vittime dell"acido c"è anche William Pezzullo, 32 anni di Travagliato, in provincia di Brescia. Solo che la sua storia a parti inverse non ha avuto la stessa eco mediatica.Una sera di settembre del 2012 viene colpito in pieno volto con un secchio pieno di liquido corrosivo. Un"aggressione premeditata, stabilirà il giudice. Da quel giorno la sua vita cambia radicalmente. Nei ...

Bologna - Sfregiato con il collo di una bottiglia / FOTO : Bologna, 17 ottobre 2018 - Un taglio profondo in faccia. Per futili motivi o per vecchi rancori. A finire all'ospedale Maggiore, dopo aver ricevuto un colpo al volto inferto con un collo rotto di ...

Migranti - videoreportage dal 'passo della morte'. L'Europa Sfregiata al confine francese : Una storia doppia. Di disperazione e di speranza, di fuga e d'inseguimento, di accoglienza data e di accoglienza negata, buona dal diritto e cattiva dal rovescio. I Migranti che arrivano a Ventimiglia,...