Serie A Milan | Strinic | «Ho temuto di dover smettere»

Milan - Galliani : "Ibrahimovic farebbe crescere il valore della Serie A" : Intervenuto a Rai Radio 1 Sport , l'attuale a.d. del Monza ha anche parlato del possibile ritorno dello svedese a Milanello: 'Credo che tutti i campioni alzino il livello del campionato. L'operazione ...

Serie A - le quote Better : Roma e Atalanta favorite - Milan a 4 - 25 : Dopo la pausa per le due partite della Nazionale di Mancini, torna la Serie A con la 13esima giornata. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per queste 10 sfide. Tre partite si disputeranno sabato: i favori del pronostico sono per la Juventus (a 1,16) e l’Inter (a 1,24), che ospiteranno rispettivamente la Spal (a 18,00) e il Frosinone (a 12,00), ma anche per la Roma (a 1,83) che sarà impegnata alla Dacia Arena ...

Lazio-Milan non è a rischio : la situazione in vista della giornata di Serie A : La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto importanti valide per le zone ...

Serie A - il programma della 13a giornata : la Juventus ospita la Spal - spicca Lazio-Milan : Archiviata la sosta per le nazionali che ha visto protagonista anche la nostra Italia in Nations League contro il Portogallo (0-0) ed in amichevole contro gli USA (vittoria per 1-0 con gol di Politano) è di nuovo tempo di campionato: si apre il weekend di Serie A che si concluderà lunedì sera con il Monday Night tra Cagliari e Torino alle 20.30. Una 13a giornata che dà il via un ciclo fondamentale fino a Natale nel quale si delineeranno con ...

Serie A - pronostici 13ª giornata : Lazio-Milan - favoriti i biancocelesti : Dopo le settimane di stop per via della sosta nazionali, torna la Serie A. Juve, Napoli e Inter sulla carta sono favorite, appena dietro si affrontano Lazio e Milan nel big match di giornata e Genoa-Sampdoria si scontrano nel Derby della Lanterna che promette spettacolo. Analizziamo nel dettaglio ogni partita del massimo campionato per fornire i migliori pronostici e piazzare la schedina vincente. Sabato 24 novembre ore 15:00 | ...

Basket - Serie A : colpo Milano a Venezia. I risultati della settima giornata : Dopo sette giornate il campionato di Serie A ha trovato la sua regina, del tutto provvisoria. E' uscita dalla sfida tra le due squadre, Milano e Venezia, finora con la casella sconfitte ancora ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Milano espugna Venezia nel big match della serata : l’Olimpia solitaria in vetta : l’Olimpia Milano vince a Venezia nel big match della 7ª giornata: i ragazzi di coach Pianigiani vincono 81-84 e si portano al comando della classifica Il big match della domenica della 7ª giornata di Serie A si gioca al Palasport Giuseppe Taliercio. Una serata magica nel quale ci si gioca il primo posto solitario in classifica tra Venezia e Milano. La supersfida tra le prime della classe, appaiate in testa a punteggio pieno, con 6 vittorie ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Venezia ed è sola in testa. Varese vince a Cremona - primo successo per Pistoia : L’Olimpia Milano è la nuova capolista in solitaria della Serie A di Basket. La squadra di Simone Pianigiani ha vinto il big match della settima giornata in casa della Reyer Venezia per 84-81 al termine di una partita “pazza”. Milano ha chiuso il primo quarto avanti di venti punti, ma i padroni di casa non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare, arrivando a giocarsi il match punto a punto negli ultimi dieci minuti. ...

Basket - Serie A : il giorno di Venezia-Milano - Avellino e Bologna ridono : Nel giorno del big match di Serie A Venezia-Milano, dopo la sconfitta di Cremona in casa con Varese e la vittoria di Avellino a Reggio Emilia, Brindisi con Brescia prova a scalare la classifica. ...

LIVE Venezia-Olimpia Milano basket - Serie A in DIRETTA : scontro diretto al vertice - in palio il primo posto! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Milano, sfida valida per la 7a giornata della Serie A 2018-2019 di basket. L’incontro mette in palio la prima posizione solitaria in classifica e vede una di fronte all’altra le due grandi dominatrici di questo inizio di stagione. Sia l’Olimpia che la Reyer viaggiano infatti a punteggio pieno e stanno trovando buoni risultati anche in Europa. I favori del pronostico non possono ...

Fox Circus : a Milano l'evento dedicato alle più amate Serie tv Fox : Foto: Ufficio Stampa Indietro 1 of 5 Avanti Tanti ospiti: Malika Ayane, Baby K, Marco Giallini Dalla tv al cinema, dal mondo della musica a quello del fumetto, passando per le star più seguite del web: tanti gli ospiti in arrivo al Fox Circus, il grande evento a ingresso gratuito organizzato da Fox Networks Group ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Serie A donne - Milan beffato dalla Florentia. Juve - Fiorentina - Roma show : Domani, 12.30, Sky Sport Serie A,: Orobica-Atalanta. Classifica: Milan 17; Juventus 16; Fiorentina* 15; Sassuolo 12; Florentia 11; Roma 10; Tavagnacco 8; Verona, Chievo 7; Atalanta 4; Orobica, Pink ...

Serie A Story - nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del calcio italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...