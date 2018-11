Sequestro Chiara Romano | i tour operator temono il crollo | “Il Kenya resta un paese

fanpage

: RT @Vascello: @chiaraforti_ Cara Chiara la tua è una posizione politica che secondo me manca di imparzialità, a me di Minniti e Salvini non… - Simonz182 : RT @Vascello: @chiaraforti_ Cara Chiara la tua è una posizione politica che secondo me manca di imparzialità, a me di Minniti e Salvini non… - Gianluc222 : RT @Vascello: @chiaraforti_ Cara Chiara la tua è una posizione politica che secondo me manca di imparzialità, a me di Minniti e Salvini non… - Bomba2H : RT @Vascello: @chiaraforti_ Cara Chiara la tua è una posizione politica che secondo me manca di imparzialità, a me di Minniti e Salvini non… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) “Noi ci sentiamo sicuri. La costa dello era prima e lo sarà ancora di più nel periodo delle festività se come tutti gli anni ci sarà una maggiore attenzione da chi garantisce la sicurezza nelle destinazioni turistiche”. Glii turistici italiani di Malindi e Watamu non vogliono sentir parlare di allarme sicurezza ine in una conferenza stampa tenutasi quest’oggi al Plan Hotel di Malindi.