Sei consigli per tenere sotto controllo l' anemia da ferro basso

(Di giovedì 22 novembre 2018) L'dasideropenica è una malattia dovuta al ridotto quantitativo dinell'organismo. Ilè legato a delle specifiche proteine, necessarie sia per immagazzinarlo che per trasportarlo, altrimenti, se fosse libero, sarebbe tossico. I sintomi dell'dasono solitamente stanchezza, inerzia, depressione e difficoltà di concentrazione, mentre le cause sono alimentazione non adeguata, scarso assorbimento die, per le donne, ciclo mestruale lungo e abbondante. Grazie ad alcuni importantimedici, nonché ad alcuni farmaci specifici, è possibile curare questa malattia. Ecco una lista dei più efficaci rimedi.