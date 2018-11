Sebastian Vettel | GP Abu Dhabi F1 2018 | “Voglio vincere questa gara | non penso al futuro”

F1 - Tecnica in pillole : il volante di Sebastian Vettel : Il primo volante che andremo ad approfondire è quello della Ferrari SF71H, nello specifico quello di Sebastian Vettel , il quattro volte campione del mondo che sta tentando di riportare i titoli ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Non sono contento - perso il Mondiale con Mercedes : più forti di noi” : Sebastian Vettel non è mai riuscito a essere protagonista durante il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos. Il pilota della Ferrari non è andato oltre una deludente sesta posizione al termine di una gara in cui non è mai riuscito a ingranare: scattato dalla seconda piazzola alle spalle del futuro vincitore Lewis Hamilton, il tedesco si è visto sorpassare rapidamente da Valtteri Bottas ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel se la cava con una reprimenda e 25mila euro di multa. Il tedesco partirà secondo : La notizia è di alcuni minuti fa ed è un sospiro di sollievo per i tifosi della Ferrari: Sebastian Vettel, infatti, non sarà penalizzato di posizioni nella griglia di partenza del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco era stato invitato alla verifica del peso in un momento molto concitato delle qualifiche: Seb non ha spento il motore e poi, con modi non così ortodossi, ha sbracciato per tornare subito al ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel firma il record della pista e rifila due decimi a Hamilton! Raikkonen 4° - Red Bull attardate : Dopo un venerdì all’insegna dell’equilibrio, Sebastian Vettel (Ferrari) si accende e stampa il record della pista di Interlagos dettando il passo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco si è dimostrato completamente a proprio agio con la propria SF71H in configurazione di simulazione di qualifica, confermandosi il più veloce ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel “Abbiamo girato bene - non lavoriamo per il 2019” : E’ un Sebastian Vettel speranzoso e fiducioso in vista del weekend dopo le prove libere del GP del Brasile. Il tedesco ha dichiarato (da Gazzetta dello Sport): “Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara”. Al tedesco è stato chiesto se la Ferrari sta già lavorando per il prossimo anno: “Se lavoriamo già per il 2019? No, direi di no“; ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : 'Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi interessa altro' : Abbiamo una macchina vincente e quindi puntiamo ad imporci qui e ad Abu Dhabi per chiudere in modo decoroso quest'annata ', le parole di Vettel ai microfoni di Sky Sport. Un appuntamento nel quale è ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi interessa altro” : Sebastian Vettel appare più sereno e tranquillo alla vigilia del weekend del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, ormai conscio che il campionato piloti è andato in archivio in favore di Lewis Hamilton, cerca di concentrarsi per tornare alla vittoria nelle ultime due gare e porre fine al digiuno di successi che dura dal GP del Belgio. Sei gare senza successi per Seb e l’obiettivo è ...

F1 - GP Brasile 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno da vittorie. Sei gare senza successi per il tedesco : Siamo alla vigilia del penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. In Brasile il Circus si esibirà su uno dei tracciati tradizionali e più ricchi di storia, dove tanti campionati si sono decisi tra gioie e lacrime, o dove sono state firmate imprese incredibili: vengono in mente le vittorie iridate di Kimi Raikkonen, con la Ferrari, nel 2007 e di Lewis Hamilton, con la McLaren, nel 2008 mentre l’impresa di Ayrton Senna del ...

F1 - Felipe Massa punzecchia Vettel : “Sebastian ha sbagliato più della Ferrari - che occasione per vincere il Mondiale!” : Nel weekend si disputerà il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che come ormai tradizione andrà in scena sul sempre affascinante circuito di Interlagos dove il meteo è spesso protagonista e dove i piloti possono esaltarsi tra curve veloci e tratti di scorrimento molto accattivanti. Felipe Massa accarezzò proprio in casa il sogno del titolo iridato dieci anni fa quando vinse la gara al volante della Ferrari e festeggiò convinto ...

F1 - Sebastian Vettel : “La morte di Sergio Marchionne non è stata decisiva per i risultati” : Periodo no per Sebastian Vettel: se addirittura anche il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, pronto all’addio alla Rossa, è riuscito a portare a casa un successo, per il tedesco si susseguono le performance contrastanti. Più momenti di buio che di luce per il teutonico che ha dovuto dire addio al sogno iridato, con il Mondiale di F1 vinto da Lewis Hamilton. “Ho molta esperienza, ma io sono una persona che guarda sempre avanti. ...

F1 - Sebastian Vettel : “La morte di Sergio Marchionne non è stata decisiva per i risultati” : Periodo no per Sebastian Vettel: se addirittura anche il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, pronto all’addio alla Rossa, è riuscito a portare a casa un successo, per il tedesco si susseguono le performance contrastanti. Più momenti di buio che di luce per il teutonico che ha dovuto dire addio al sogno iridato, con il Mondiale di F1 vinto da Lewis Hamilton. “Ho molta esperienza, ma io sono una persona che guarda sempre avanti. ...

F1 - Sebastian Vettel rivela : “Non abbiamo mai avuto una Ferrari dominante. Le critiche e le pressioni? Fanno parte del gioco” : Ormai è noto: il Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio e Lewis Hamilton si è laureato per la quinta volta in carriera campione. Sebastian Vettel è lo sconfitto e non ci sono dubbi. Il Ferrarista non è riuscito neanche quest’anno a centrare il bersaglio grosso come si era prefissato e, con due gare ancora da disputare, la testa va già al 2019. Seb, intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com, ha analizzato i motivi di ...