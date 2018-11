Se la solidarietà della sinistra è lasciapassare per l' illegalità

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al via la raccolta fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...

Napoli - tre geni della robotica in finale a un concorso Usa : gara di solidarietà per pagare il viaggio : La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Arbitro aggredito a San Basilio - la solidarietà della Lega di B : ... al suo presidente Nicchi e a Riccardo Bernardini, l'Arbitro che domenica è stato vittima di una vile e inaccettabile aggressione che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport'. 'L'obiettivo ...

Gf Vip - le lacrime di Lory : "Più solidarietà da sconosciuti che dalle persone della mia famiglia" : La soubrette, che ha perso il figlio pochi mesi fa ed è stata bersagliata dalle critiche per la scelta di aver comunque...

Bari - bimbo malato di 40 giorni abbandonato al Pediatrico : gara della solidarietà sui social : Un bimbo di appena 40 giorni è stato abbandonato all'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII: la madre è arrivata alla sofferta decisione perché non poteva badare al piccolo che è affetto da una malattia ...

All'Associazione 'La Farfalla' di Grosseto il premio 'Il Tartufo della solidarietà' : ... i prezzi quest'anno sono particolarmente convenienti, , troveranno degustazioni, mercatini di prodotti tipici, mostre d'arte, rievocazioni storiche in abiti d'epoca, spettacoli itineranti e, ...

«Sì alla disobbedienza civica in nome di una cultura della solidarietà» : È stato approvato anche al Senato il decreto sicurezza che nei 40 articoli che lo compongono prevede, tra le tante, alcune voci che allarmano quanti, Ong e mondo della solidarietà in generale, si occupano di migranti. Così, ad esempio, il taglio dei fondi per l'accoglienza da 35 euro a 20 per migrante. Ne parliamo con don Virginio Colmegna , 73 anni, ...

Giorno della solidarietà intersex - la situazione dell'intersessuaità oggi : L'8 novembre è la giornata mondiale della solidarietà intersex. Come sono percepiti in Italia e nel mondo le persone intersessuali e i loro diritti?

Giorno della solidarietà intersex - la situazione dell’intersessuaità oggi : intersex flag Si concludono l’8 novembre le due settimane di consapevolezza e sensibilizzazione sulla questione intersex, ricordate internazionalmente come intersex Awareness and Solidarity Days. L’8 novembre in particolare è il Giorno della solidarietà intersessuale, in concomitanza col 180° anniversario della nascita di Herculine Barbin, persona intersex considerata donna alla nascita e cresciuta come tale, ma riassegnata al sesso ...

solidarietà e vicinanza ai comitati del Forum per l'Acqua ed i Beni Comuni della provincia di Enna - oggi siamo tutte e tutti Centuripini. : ... che sarebbe la più grande della Sicilia, un impianto per il TMB , trattamento meccanico biologico, che contraddice le direttive EU sulla raccolta differenziata e l'economia circolare prevedendo ...

Domenica 4 novambre 2018 alle 19 - 30 al Teatro Pirandello di Agrigento AGRIGENTO - UN GALA CONCERT DI SOLIDARIETA' EVENTO DEI LIONS CLUB DELLA ... : ...lavorato per un EVENTO sul territorio che possa raccogliere fondi per le casse DELLA nostra Fondazione Internazionale che ogni giorni finanzia progetti di solidarietà in tutti i paesi del mondo". ...

Rossano : bimbi in campo nel segno della solidarietà : Si è vissuta una giornata all'insegna dello sport e delle solidarietà. Complimenti, infine, agli organizzatori per la lodevole iniziativa. Rossano solidarietà

CEVA/ Ha vinto la solidarietà in città con le mele della Lvia per l'Africa : ... la distribuzione di sacchetti di mele il cui ricavato sarà destinato a fronteggiare la fame nel mondo. Tema di quest'anno è "Fame Zero", richiamando l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile che la ...

Pensioni - l'ultima versione della rapina : come e chi colpisce il 'contributo di solidarietà' : 'Al via il contributo di solidarietà '. L'annuncio della capogruppo in Commissione Lavoro, Laura Murelli , è arrivato ieri, 25 ottobre. Il chiacchieratissimo taglio relativo alle cosiddette ' Pensioni ...