Se i personaggi di Tim Burton ispirano la moda non necessariamente per una festa in

Masha e Orso diventa un caso diplomatico. Il Times : “Masha è un personaggio putiniano e fa propaganda filorussa” : Il cartone animato made in Russia più amato dai bambini di tutto il mondo è stato accusato in Gran Bretagna di “fare propaganda” al leader del Cremlino, Vladimir Putin. È Masha e Orso che, da quando è stato creato nel 2009 nello studio russo Animaccord, ha collezionato numeri da record: oltre 4 milioni di iscrizioni sul canale Youtube e 40 miliardi di spettatori in 25 lingue diverse sulle televisioni di oltre 100 Paesi. A scagliarsi ...

Cast e personaggi di House of Cards 6 - l’ultima stagione senza Kevin Spacey dal 2 novembre su Sky Box Sets : Cast e personaggi di House of Cards 6 debuttano oggi, 2 novembre, su Netflix negli Stati Uniti e sullo Sky Box Set in Italia. La sesta e ultima stagione è anche la prima senza Kevin Spacey, licenziato in tronco lo scorso anno, dopo lo scandalo sessuale che l'ha coinvolto. Composta da otto episodi totali, House of Cards 6 riparte da Claire e dalla morte di suo marito Frank Underwood. Un addio off-screen per il protagonista della serie e per ...

Torna Penny Dreadful - Showtime ordina il seguito con nuove storie e nuovi personaggi : A due anni di distanza dalla sua brusca chiusura, Showtime annuncia una serie tv sequel di Penny Dreadful. Si tratta di fatto di un nuovo capitolo dell'affascinante mondo horror e soprannaturale della serie tv Showtime intitolato Penny Dreadful: City of Angels come si vede nel teaser poster rilasciato dal canale cable americano per annunciarla.prosegui la letturaTorna Penny Dreadful, Showtime ordina il seguito con nuove storie e nuovi ...

Super Smash Bros. Ultimate : affiora un indizio che potrebbe ricondurre all'arrivo di un nuovo personaggio : Un nuovo curioso filmato riguardante l'attesissimo Super Smash Bros. Ultimate potrebbe aver appena svelato un nuovo elemento in arrivo nel roster dei personaggi giocabili, riporta Dualshockers.L'annuncio arriverebbe dalla catena di fast food Wendy's, la quale assieme a Nintendo ha recentemente pubblicato un video su Twitter nel quale veniva promossa, in collaborazione col fast food, un tour del campus universitario Super Smash Bros. Ultimate.Nel ...

Time - lo scienziato italiano Valter Longo fra i 50 personaggi più influenti nella Salute : è l'inventore della dieta "mima digiuno" : C'è anche un italiano nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 nell'ambito della Salute secondo la rivista americana "Time". Si tratta dello scienziato...

Scandal 7 su Rai4 - l’ultima stagione in chiaro dal 4 ottobre : cast - personaggi e programmazione : Al via la programmazione di Scandal 7 su Rai4: da giovedì 4 ottobre alle ore 11.00, con due episodi al giorno, il canale 21 del digitale terrestre trasmette l'ultima stagione della saga di Olivia Pope, che si è conclusa negli Stati Uniti la scorsa primavera. L'ultima stagione del political drama di Shonda Rhimes è un giro sulle montagne russe per la protagonista, costretta dagli eventi a compiere gesti deprecabili e messa di fronte alle ...