Scuola | giornata nazionale della sicurezza | iniziative in 500 istituti Ma a Bologna si

ilfattoquotidiano

: A sentire le dichiarazioni degli esponenti 5 Stelle, ho capito un fatto: i roghi tossici sono ritenuti, tutto somma… - AnnalisaChirico : A sentire le dichiarazioni degli esponenti 5 Stelle, ho capito un fatto: i roghi tossici sono ritenuti, tutto somma… - SaveChildrenIT : In occasione della giornata mondiale dedicata alla sicurezza a scuola, i ragazzi del #PuntoLuce di Torre Maura a… - SergioCosta_min : Lui è Roberto Spaggiari, ha rifiutato di vendere i suoi 10ha di terra ai costruttori e ha iniziato a piantare alber… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)nelle scuole con sciarpa e cappotto in aula a. Oggi il ministero ha organizzato oltre 500 eventi in tutta Italia per riflettere sul tema anche in memoria di chi ha perso la vita in passato negli incidenti avvenuti a. Ma nel capoluogo dell’Emilia Romagna in queste ore i presidi e gli studenti di alcuni licei, in particolar modo il “Copernico”, hanno dovuto lottare per avere almeno il riscaldamento. Al “Copernico”, lunedì e martedì 16 classi sono rimaste a casa perché la temperatura in aula non raggiungeva i 17 gradi. Problemi anche al “Laura Bassi”, al “Galvani” e al “Righi”. Nelladedicata allaCittadinanzattiva rilancia un appello: tre scuole su quattro sono senza agibilità statica e solo una su venti è in grado di resistere ad un terremoto, secondo i dati raccolti dall’ultima indagine effettuata. In generale emerge ...