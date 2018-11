Sciopero medici Anelli | Fnomceo | | Governo inserisca la sanità tra le priorità

Domani Sciopero di medici e anestesisti : a rischio decine di migliaia di interventi e visite : Centotrentacinquemila medici, anestesisti, veterinari e dirigenti sanitari potrebbero incrociare le braccia Domani per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, la riduzione dell'eccessivo carico di lavoro e il finanziamento di almeno 3mila nuovi contratti di formazione specialistica.Continua a leggere

Sciopero generale dei medici - a rischio 40mila interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Sciopero dei medici in tutta Italia - novembre 2018 : Sanità in subbuglio, ma ci sono importanti novità sullo Sciopero dei medici dichiarato a inizio ottobre. I sindacati dei medici e del resto della dirigenza Ssn avevano proclamato iniziale di 24 ore di Sciopero il 9 novembre. Le motivazioni rivendicate dalle associazioni di categoria sono “l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2019, in relazione alla garanzia dei Lea e agli investimenti nel ...

Medici in Sciopero il 9 e 23 novembre : 19.20 Medici e Medici veterinari hanno deciso 2 giornate di sciopero nazionale, il 9 e il 23 novembre, per rivendicare fondi sufficienti a garantire i Lea - Livelli essenziali di assistenza e per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro,scaduto da 10 anni. Tra le emergenze, i sindacati segnalano la corsa al pensionamento e la fuga dei Medici ospedalieri verso il privato. Le sigle sindacali di categoria si sono coordinate per articolare la ...

Medici pronti allo Sciopero : "Sanità vicina all'estinzione" : L'incontro con il ministro della Salute, Giulia Grillo, due giorni fa insomma non ha dato i frutti sperati anche perché, dicono i Medici, è dal ministero dell'Economia e da quello dello Sviluppo, ...