Sci di fondo – Accorciati i tracciati delle gare di Ruka : temperature troppo miti : temperature miti a Ruka, Accorciati i tracciati delle gare di domenica 25 novembre Le temperature miti di questo periodo presenti in Finlandia stanno creando qualche problema di innevamento agli organizzatori della tappa di Ruka che sabato 24 e domenica 25 novembre apre la Coppa del mondo di sci di fondo. Gli impianti di innevamento non soo potuti entrare in azione, per questo motivo il tracciato di gara delle distance domenicali (15 ...

Antofagasta Scivola in fondo al mercato di Londra : Aggressivo avvitamento per la compagnia mineraria , che tratta in perdita del 2,43% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo sprint 2019 : che battaglia tra Pellegrino e Klaebo ma gli outsider non mancano : Sarà ancora Klaebo contro Pellegrino la battaglia per la vittoria nella Coppa di sprint? Tutto lascia pensare di sì anche se nell’anno post olimpico tutto viene rimesso in discussione, anche in questa stagione non mancheranno le sorprese e non sarà vita facile per i vincitori delle ultime due coppe di specialità. Johannes Hoesflot Klaebo, pur dopo aver vinto Coppa del Mondo e ori olimpici resta prima di tutto un grande specialista delle sprint e ...

Geox Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' azienda delle scarpe che respirano , che esibisce una perdita secca del 2,81% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : cosa aspettarsi dall’Italia? Federico Pellegrino il faro - De Fabiani al bivio. Servono segnali dai giovani : L’Italfondo al maschile riparte per un nuovo quadriennio olimpico da una grande certezza e tante speranze. La certezza è sempre la stessa da qualche stagione, porta il nome di Federico Pellegrino e sulla sua classe nelle sprint la squadra azzurra di sci di fondo ha costruito gran parte delle sue fortune degli ultimi anni, compresa la medaglia d’argento olimpica a completamento di un quadriennio di grandissimi risultati per l’azzurro. Tutto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Therese Johaug. Tanta rabbia in corpo : dalle lacrime dopo la squalifica alla gioia del rientro : Gettare al vento due stagioni della propria lanciatissima carriera con una doppia squalifica negli anni più belli e potenzialmente prolifici per quella che si ritiene un’ingiustizia. C’erano tutti i presupposti perché Therese Johaug, trovata positiva al Clostebol, crollasse sotto i colpi di quello che si poteva pensare fosse un macigno capace di schiacciarla. L’anabolizzante assunto secondo lei (ma con conferma del medico) a seguito di una ...

Newfield Exploration Scivola in fondo al mercato di New York : Si muove in profondo rosso Newfield Exploration , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,19% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Newfield Exploration è più fiacca ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019. Le favorite. La bionda - la mora e l’outsider : sarà un affare tra norvegesi? : La bionda, la mora e l’outsider. La storia della Coppa del Mondo 2019 inizia con un triodi norvegesi in copertina. La bionda, il cavallo di ritorno, è Therese Johaug, che vuole affrontare quello che potrebbe essere l’ultimo quadriennio olimpico a tutta dopo uno stop per doping che non manca di presentare qualche aspetto controverso. La mora è la campionessa in carica, Heidi Weng, che ha nella continuità il suo punto di forza. l’outsider è ...

Abercrombie & Fitch Scivola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 4,12% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti. Klaebo per la doppietta. Il pericolo viene dalla Russia? : Johannes Hoesflot Klaebo ha avuto un impatto dirompente con il Mondo dello sci di fondo e, vista l’età, le potenzialità e una possibile mancanza di rivali, sta studiando da leggenda del secolo. Può vincere su qualsiasi distanza e in entrambe le tecniche, il giovane campione olimpico norvegese, anche se le sprint restano sempre e comunque il suo pane. Questa versatilità ne fa il favorito numero uno per la vittoria bis della Coppa del Mondo dopo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra : Dal 24 al 25 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo torna nuovamente protagonista. Sulle nevi di Ruka, in Finlandia, la disciplina di fatica, sacrificio e volontà sarà nuovamente protagonista nei weekend invernali e il programma prevede una prova sprint in tecnica classica maschile/femminile, nella prima giornata, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre con la medesima tecnica e da una 15 km maschile in classico. Saranno ...

Sci di fondo - sette gli azzurri in gara nella prima tappa di Coppa del Mondo a Ruka : Cinque uomini e due donne nell’opening di Coppa del Mondo a Ruka. Pellegrino a caccia del primo podio nella località finlandese Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori in campo maschile e Greta Laurent e Lucia Scardoni fra le donne sono gli italiani iscritti sabato 24 e domenica 25 novembre alle prime gare di Coppa del Mondo sulla pista di Ruka, in Finlandia. In programma ...

Care leavers - per la prima volta in Italia un fondo dedicato ai 18enne in uScita da affido e comunità. “Trovarsi soli è dura” : A livello Italiano è il primo sostegno economico istituito e dedicato a quei ragazzi chiamati anche Care leavers che, al compimento della maggiore età, sono in uscita dai percorsi di accoglienza fuori dalla famiglia di origine. Giovani che hanno vissuto sia in affido familiare che all’interno di comunità e che, a 18 anni e un giorno, devono arrangiarsi da soli per trovare un lavoro e mantenersi economicamente. Si tratta di un capitolo di spesa ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Si apre questa settimana la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo. La caccia a Johannes Klaebo per quanto riguarda il settore maschile e a Heidi Weng per quel che concerne il settore femminile riparte dalla Finlandia. In particolare, nel weekend ci si ritroverà a Ruka, che è la località sciistica sita all’interno del comune di Kuusamo. In questa due giorni tutte le gare previste si svolgeranno con la tecnica ...