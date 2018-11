Scacchi | Mondiale 2018 | anche la decima del match Carlsen-Caruana è patta Ci sarà

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-10 in tempo reale. Indecisione di Carlsen - Caruana in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, oggi è previsto il decimo confronto tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due fenomeni sono pronti a disputare la gara-10 di un confronto titanico che sta entusiasmando tutti gli appassionati: il Campione del Mondo e lo sfidante sono reduci da nove pareggi consecutivi, nessuno dei due riesce a prevalere sull’altro, entrambi stanno cercando di mettere in difficoltà il ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 22 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming della decima partita del match Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Nove partite non hanno schiodato i due campioni dalla parità: 4,5-4,5. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Caruana-Carlsen, GARA-10 MONDIALI scacchi 2018 (22 NOVEMBRE) Ogni possibile previsione sull’andamento del match è stata clamorosamente smentita da un equilibrio che è molto più importante di quello che si ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana - i record e le difficoltà dei motori Scacchistici nell’analisi di certi finali : Non è la sequenza di patte più lunga nella storia dei match validi per il Campionato del Mondo di Scacchi, ma quella in corso tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana è la maggior striscia di eque divisioni del punto partendo dalla prima partita in più di cent’anni di sfide iridate. Siamo sul 4,5-4,5, e il norvegese e l’italoamericano hanno ancora tre partite per evitare gli spareggi rapid. Il precedente record lo detenevano Garry ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-10 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, oggi è previsto il decimo confronto tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due fenomeni sono pronti a disputare la gara-10 di un confronto titanico che sta entusiasmando tutti gli appassionati: il Campione del Mondo e lo sfidante sono reduci da nove pareggi consecutivi, nessuno dei due riesce a prevalere sull’altro, entrambi stanno cercando di mettere in difficoltà il ...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (22 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : Nove partite giocate, tre da compiersi e tutto ancora da decidere: tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non c’è ancora alcuna certezza sul vincitore del match valido per il titolo di Campione del Mondo di scacchi. Non si era mai verificato, nella storia, che nove partite di una sfida iridata terminassero in assoluta parità. Gli scacchi stanno vivendo un momento del tutto inedito a questi livelli: i primi due giocatori del mondo continuano ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen e Caruana pattano per la nona volta. Domani la decima partita : Patta numero nove tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana nella sfida valevole per il titolo Mondiale di Scacchi. Il norvegese e l’italoamericano si trovano ora sul punteggio di 4,5-4,5 con tre partite ancora da giocare. L’incontro ha visto la seconda apparizione nel match dell’Apertura Inglese, seguita immediatamente dalla variante dei Quattro Cavalli: una sorta di remake della quarta partita, sempre con Carlsen manovratore del Bianco. La quasi ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-9 - chi spezzerà l’equilibrio? : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona partita del match che assegna la corona Mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano, dopo le prime otto, sono inchiodati sul risultato di parità: 4-4. Si riparte, di fatto, non tanto dalla trentottesima mossa sulla quale è stato equamente diviso il punto due giorni fa, ma da 24. h3 di Caruana, la mossa lenta che gli ha fatto gettar via, ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-9 in tempo reale - una vittoria per spezzare l’equilibrio : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona partita del match che assegna la corona Mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano, dopo le prime otto, sono inchiodati sul risultato di parità: 4-4. Si riparte, di fatto, non tanto dalla trentottesima mossa sulla quale è stato equamente diviso il punto due giorni fa, ma da 24. h3 di Caruana, la mossa lenta che gli ha fatto gettar via, ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA Streaming : 19 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA Streaming della nona partita della sfida per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo otto partite, i due campioni sono sul punteggio di 4-4, frutto di otto patte. La trentaquattresima di Carlsen nella prima partita, la ventiquattresima di Caruana nell’ottava. Sono le due mosse chiave, finora, di questo match iridato, che non riesce a spostarsi dall’una o dall’altra ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-9 in tempo reale - una vittoria per cambiare tutto : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona partita del match che assegna la corona Mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano, dopo le prime otto, sono inchiodati sul risultato di parità: 4-4. Si riparte, di fatto, non tanto dalla trentottesima mossa sulla quale è stato equamente diviso il punto due giorni fa, ma da 24. h3 di Caruana, la mossa lenta che gli ha fatto gettar via, ...

Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 : il programma e l’orario di oggi (21 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming : Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, dopo il quarto giorno di riposo, tornano alla scacchiera: siamo ben lontani dall’avere un Campione del Mondo di scacchi, poiché i due si trovano sul 4-4 dopo otto patte nei primi otto incontri. L’argomento più importante della partita di oggi non è, forse, puramente scacchistico, ma psicologico: Caruana avrà assorbito l’errore commesso alla ventiquattresima mossa dell’ottava partita? Non ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - il Sistema Sveshnikov e quella mossa troppo lenta che annulla un vantaggio : Mentre il quarto giorno di riposo si palesa sulla scena di Londra, Magnus Carlsen e Fabiano Caruana sono ancora uniti da un unico destino: quello delle patte. Otto, come le partite di questo match valido per determinare il miglior giocatore di Scacchi del mondo. La partita di ieri si può sostanzialmente riassumere in due momenti: l’apertura, col passaggio dalla variante Rossolimo della Difesa Siciliana al Sistema Sveshinkov della stessa, e ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Caruana spreca - Carlsen ringrazia e anche l’ottava partita termina patta : Neanche il Sistema Sveshnikov della Difesa Siciliana riesce a portare un leader a questo match valido per il titolo Mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. L’italoamericano ha sfruttato molto bene questa celebre variante dell’apertura più giocata al mondo, salvo poi commettere un errore di lentezza e gettare al vento la possibilità di guadagnare un punto intero. La sfida si riaggiorna a dopodomani, perché domani c’è il ...

LIVE Caruana-Carlsen - Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA : gara-8 in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava partita del match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo di Campione del Mondo di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano vi entrano sul punteggio di 3,5-3,5 scaturito dalle prime sette partite, tutte patte. Dopo i fuochi d’artificio di venerdì, ieri c’è stato un incontro battagliero, sì, ma non troppo, con nessuno dei due giocatori mai ...