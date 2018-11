Savona | Manovra da riscrivere | così non reggeremo a lungo | Corsera

La metamorfosi di Savona. L'attacco contro i sovranismi e la manovra che 'è da riscrivere' : In questi giorni si è parlato molto della metamorfosi di Giovanni Tria, il ministro dell'economia che da convinto europeista ha mostrato, in più di una occasione, un atteggiamento che è stato definito addirittura sovranista, in linea ai diktat dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - i dubbi di Savona : "Così non reggiamo a lungo" : "L'Europa è un vaso di coccio tra vasi di ferro in un momento di forti turbolenze interne". Il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenendo ieri alla presentazione del libro "Globalizzazione, governance asimmetria" di Giancarlo Elia Valori descrivere così l'Ue in un momento in cui la tensione è alle stelle dopo la bocciatura della Manovra economica.Il ministro ricorda "una tesi cara del suo e mio grande maestro, Francesco Cossiga, ...

Manovra - la rappresaglia di Paolo Savona e Giovanni Tria contro l'Unione europea : crolla tutto : Teme 'ritorsioni' e 'misure punitive' della Commissione Ue contro l'Italia, Sergio Mattarella . Ma forse Lega e M5s non hanno ancora informato il presidente della 'rappresaglia' che il governo intende ...

Manovra - ministro Savona : 'E' l'Europa che non vuole dialogare' : "Poiché tutti dichiarano di volere l'Europa unita, la strada non può essere se non quella indicata dal presidente Mattarella: dialogare e recuperare l'Esprit d'Europe". Lo afferma il ministro degli ...

Manovra - il terrore di Savona : "La situazione ora è grave" : 'Desidero associarmi, in qualità di Ministro per gli Affari Europei, all'invito al dialogo del Presidente Conte. Il dialogo deve prendere le mosse dalle nobili parole del presidente Mattarella, ...

Paolo Savona - il terrore del professore sulla Manovra di bilancio : 'La situazione è grave - un disastro' : Proprio Savona era tra i più rassicuranti davanti a colleghi leghisti e grillini, per lo più a digiuno di economia. Come riporta un retroscena del Corriere della sera, l'economista invitava tutti ad ...

Manovra - il retroscena : Mario Draghi e il colloquio con il governo e Paolo Savona sul rischio spread : Lo stesso Mario Draghi ne aveva parlato in tempi non sospetti con Paolo Savona , e non con il ministro dell'Economia Giovanni Tria ,. Al ministro italiano per gli Affari europei, aveva illustrato i ...

Savona sfida Ue su manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

Governo M5S-Lega incassa sostegno Trump su manovra. Draghi sotto attacco - le critiche di Savona e Bagnai : Il primo ministro sta lavorando duramente per l'economia italiana e avrà successo !". E' da questo secondo tweet che trapelerebbe l'appoggio dell'amministrazione Usa alla manovra del Governo M5S-Lega ...

Manovra - Savona : “Condono? Perché non dovremmo farlo - è pur sempre redistribuzione del reddito da ricchi a poveri” : “Se negli ultimi anni tutti i Governi hanno fatto un condono Perché non dovremmo farlo anche noi? Sarebbe sempre una redistribuzione di reddito dai ricchi ai poveri. Meglio che niente. Al parlamento di Strasburgo ho usato anche dei termini un po’ più pesanti: tipo turarsi il naso e fare l’operazione per motivi etici” Lo ha detto a Sky TG24, intervistato dal direttore Sarah Varetto, il Ministro per gli affari europei Paolo Savona ...

Savona - rimanderemo manovra identica a Ue : ROMA, 25 OTT - "Non c'è alcun dubbio" che il governo rimanderà la manovra "tale e quale" a Bruxelles, nonostante la bocciatura. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona in un'...

Savona : 'Bocciatura? Rimanderemo la manovra identica a Bruxelles' : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, sostiene con fermezza l'atteggiamento del governo sulla manovra e ribadisce: "Non c'è alcun dubbio, l'esecutivo rimanderà la legge di Bilancio tale e ...