Saviano in tv non decolla | il suo programma è all' 1% di share

Senato - Gasparri non può essere processato. Saviano 'I fascisti scappano e complimenti al Pd' : Secondo Cucca, seguito da tutto il gruppo del Pd, le interrogazioni agganciano i tweet di Gasparri alla sua attività politica. Non solo: l'espressione 'pregiudicato' che irrita Saviano non sarebbe ...

Decreto Salvini - Saviano e Laura Boldrini non la prendono bene e attaccano : Decreto Salvini, non la prendono bene Laura Boldrini e Roberto Saviano - Tra i nemici del ministro dell’Interno, è notorio, ci sono sempre stati loro in prima fila: Roberto Saviano e Laura Boldrini. Era quindi scontato che, dopo l’ok del Senato al Dl Salvini, i due campioni dell’autorazzismo italico si scatenassero. Moderato come al solito Saviano: «Questo Decreto è autolesionista, suicida e criminale», ha postato ...

Salvini su Saviano : 'Preoccupato per lui - da giorni non dice neanche una ca**ata' : Salvini e Saviano non si mandavano messaggi a distanza da tempo, ma la Festa della Lega di Garbagnate Milanese è stata l’occasione giusta per riprendere il filo di una polemica mai chiusa: e stavolta a scagliare la prima pietra ci ha pensato il Vicepremier. Chiamando in causa a sorpresa l’intellettuale di riferimento della sinistra italiana, il ministro dell’Interno si è detto ironicamente “preoccupato” per lo scrittore napoletano, che “da ...

Salvini : «Saviano-Macron? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti» En March : «In Europa è zero» : L'occasione è quello di un incontro con una delle sue più celebri nemiche, l'obiettivo è quello spesso nel mirino del leader della Lega. Matteo Salvini, alla presenza della alleata Marine Le Pen , con ...

Salvini deride Macron e Saviano : “Spero non abbiano fatto un selfie svestiti come usa fare ultimamente il presidente” : Al convegno Ugl Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni, insieme a Marine Le Pen, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, deride il presidente francese, Emmanuel Macron, e Roberto Saviano: “Il loro incontro? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…”. Saviano, nel frattempo, a Nancy, ha ricevuto la medaglia d’oro della ...

Salvini sbeffeggia Macron e Saviano : "Spero non abbiano fatto seflie svestiti" : Emmanuel Macron ha invitato all'Eliseo Roberto Saviano per conoscerlo di persona e per parlare con lui di politica e società.Immediatamente, nella giornata di sabato è arrivato il commento (ironico, ma forse neanche tanto) di Matteo Salvini: "Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriamo solo che Emmanuel non ce lo rimandi indietro come fa con gli immigrati. Libertè, pubblicitè, ...

Salvini con Le Pen all'attacco dell'Ue : «Macron e Saviano? Spero non facciano selfie svestiti» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...

Arresto sindaco Riace - Salvini a Saviano : "Io non c'entro" : Salvini 'bacchetta Saviano. "Mi ha dato del fascista come se io decidessi di arrestare il sindaco di Riace che non ho il piacere di conoscere - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno in una ...

Salvini a Saviano : non influenzo procure : 10.33 "Saviano dice Stato autoritario, come se io potessi telefonare alla Guardia di Finanza e dire arrestate Tizio, o arrestate Caio. Pensare che Salvini condizioni il lavoro della Procura è follia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Mattino 5', tornando sull'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano. "Non faccio il giudice, non faccio l'avvocato, e aspetto di capire se qualcuno ha usato male dei soldi e ha tradito la ...

Saviano ancora contro il Governo - Italia non più democratica : Saviano VS Salvini nuovo scontro dopo l’arresto del sindaco di Riace Il caso Riace fa salire ancora la tensione sul tema migranti: il sindaco del comune calabrese Domenico Lucano è da stamani agli arresti domiciliari, insieme alla sua compagna Tesfahun Lemlem, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ed è subito una nuova puntata dello scontro ...