Sassuolo | Kevin-Prince Boateng racconta De Zerbi | “un pazzo!”

sportfair

: Serie A transfer news: Kevin-Prince Boateng set to complete Sassuolo move - - footy90com : Serie A transfer news: Kevin-Prince Boateng set to complete Sassuolo move - - footy90com : Kevin-Prince #Boateng nets brace as Sassuolo demolish Real Vicenza - - ParmaLiveTweet : Sassuolo, Boateng: 'Qui per De Zerbi. Mi chiamava 5-6 volte al giorno': Kevin Prince Boateng, stella del Sassuolo,… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)hato le sue impressioni a pochi mesi dal suo ritorno in Serie A con la maglia deldi Desta disputando una buona stagione al suo ritorno in Italia. Con ilil centrocampista ex Milan, si è “trasformato” in attaccante, grazie all’intuizione di mister Deha spiegato il tutto ai microfoni di ESPN: “Il mister vuole che io vada un po’ più in profondità per mettere gli altri giocatori davanti alla porta. La cosa più importante è aiutare la squadra a venire in avanti con uno-due passaggi: ecco perché io a volte indietreggio e gli lascio spazio, anche perché per i difensori è sempre difficile avere un falso nueve perché non hanno un giocatore diretto contro di loro, quindi non sanno esattamente cosa fare”.Proprio sulle qualità di Dee sul ritorno in Italia, ...