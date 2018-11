Sanità | Ocse | 1 | 2 milioni di morti l' anno evitabili Bisogna investire

Sanita - Uecoop : -46 - 4% di infermieri in Italia rispetto alla media dei Paesi Ocse : E’ in negativo di oltre il 46% (-46,4%) il differenziale dell’assistenza infermieristica in Italia rispetto alla media degli altri Paesi Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). E’ quanto emerge da un’elaborazione dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Ocse in relazione all’allarme lanciato dal ministro della Salute Giulia Grillo al summit dell’Oms a Roma sulle carenze nel sistema Sanitario nazionale ...