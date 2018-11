San Nilo Grottaferrata pattinaggio | Dolciotti | «Felice per le prime risposte della

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - Bistarelli : «Questo gruppo ha margini per crescere ancora» : Roma – Un’altra vittoria per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket, la sesta su sette incontri di campionato. «Decisamente un inizio positivo dal punto di vista dei risultati – commenta l’ala classe 1991 Fabio Bistarelli – Ma sono convinto che questa squadra abbia dei margini di miglioramento importanti sotto il profilo del gioco: abbiamo integrato nell’organico due giocatori di livello come Rossi e Ridolfi e dobbiamo ancora ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - capitan Brenda : «Ottimo inizio - il gruppo è più maturo» : Roma – Il San Nilo Grottaferrata basket è ormai una realtà consolidata della serie C Gold. La formazione del patron Alberto Catanzani, già protagonista di un’ottima stagione l’anno scorso, ha cominciato anche questo campionato in maniera (quasi) perfetta. Cinque vittorie su sei partite, segno che la squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa ha raggiunto un equilibrio e una competitività notevoli. «E pensare che ci è rimasto pure qualche ...

Crollo della diga a San Bartolo - fissati per lunedì i funerali di Danilo Zavatta : lunedì 29 ottobre alle 14.45, nella chiesa di Savio, si terranno i funerali di Danilo Zavatta, il tecnico 52enne morto giovedì nel Crollo parziale della diga sul Ronco, all'altezza di San Bartolo. La ...

Segreti napoletani : piazzetta Nilo e il mistero degli AlesSandrini : Un viaggio nell?antico Egitto senza bisogno di prendere l?aereo o usare la macchina del tempo. È possibile a Napoli, da sempre crocevia di popoli e culture. In questo episodio...

