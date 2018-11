Blastingnews

: Salvini stringe il pugno sulle riforme: 'Sì a Pensione con Quota 100 - antonellatorto9 : Salvini stringe il pugno sulle riforme: 'Sì a Pensione con Quota 100 - MariaConversano : @LucianoSiri68 Il signor Salvini, che stringe il rosario e giura sulla Bibbia, ti sembra che conduca la sua vita s… - drinkingclass84 : @FedericoClaps @PaoloRoma @GiorgiaMeloni Era per dire che hai messo foto che non c'entrano nulla una con l'altra, 2… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Il vicepremier Matteosi mostra impassibile, il governo non intende effettuare alcuna inversione di marcia, deciso a smantellare la Legge Fornero con l’avvio delle misure previste per laanticipata con100. Pur in presenza della bocciatura della manovra da parte dell’Unione europea.Possibile procedura d'infrazione La Commissione Europea ha bocciato in pieno la manovra finanziaria in seguito all’analisi del debito. Ha pesato uno spread Btp-Bund sopra i 300 punti. Bruxelles ha ritenuto ingiustificato il comportamento dell'Italia verso un deficit sproporzionato del 2,4%. Secondo la Commissione Ue il programma sviluppato dall'esecutivo non è stato argomentato in modo adeguato per la crescita del Paese.In particolare, la Commissione Ue ha posto un veto sul nuovo piano pensionistico italiano. Sotto accusa le misure ritenute necessarie per promuovere la...