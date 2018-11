Salvini non molla | “L’UE ha rotto le scatole | basta | la scriviamo noi la letterina”

Moscovici tuona : “Non sono Babbo Natale - Salvini non condivido le sue idee” : Moscovici e Salvini una sfida aperta a suon di dichiarazioni “Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un’ironia che stride. Diamoci da fare perché c’è tanto lavoro, in questa situazione che nessuno ha voluto. Certo non noi. Il dialogo non è ...

Salvini ha superato il "maestro"Bossi non si rassegna al declino : L’altro giorno a Torino, Umberto Bossi ha attaccato il reddito di cittadinanza, "una forma di assistenzialismo", e l’alleanza della Lega con i Cinque Stelle: "Io non l’avrei mai fatta". Umberto Bossi, il senatur, è stato il fondatore della Lega Nord, una icona del Movimento che sembrava essere una realtà insuperabile Segui su affaritaliani.it

Rome-Med - Moavero fa l'anti-Salvini : "Di fronte ai migranti economici non si deve essere ottusamente chiusi" : Da Palermo a Roma. Cambiano le città, ma il filo conduttore che le lega è lo stesso: il Mediterraneo. Dalla Conferenza per la Libia alla quarta edizione di "Rome MED- Mediterranean Dialogues"- il meeting internazionale promosso dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e dall'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) apertosi oggi al Grand Hotel Parco dei Principi, nel cuore della capitale - ...

Salvini a Moscovici : basta insulti all'Italia - non siamo accattoni : Roma, 22 nov., askanews, - 'Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

"Mercanti di tappeti" - "Non siamo accattoni". È scontro tra Moscovici e Salvini : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles. Abbiamo bisogno dell'Italia per quello che è, un paese ...

Salvini a Moscovici : basta insulti all'Italia - non siamo accattoni : Roma, 22 nov., askanews, - "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

"Non siamo accattoni" - Salvini contro Moscovici : "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta: la pazienza è finita". ...

Enzo Moavero - affondo contro Matteo Salvini : 'Non dobbiamo essere ottusamente chiusi ai migranti economici' : Definiamolo 'ondivago', il ministro degli Esteri Enzo Moavero . Come i colleghi Savona e Tria , guarda caso tutti tecnici, passa da dichiarazioni in linea , se non addirittura più oltranziste, con ...

Matteo Salvini : "Non siamo venditori di tappeti né accattoni. Moscovici smetta di insultarci" : "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua ad insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta, la pazienza è finita". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini replicando alle critiche alla manovra del commissario europeo per gli affari economici che aveva affermato: "Possiamo avere un accordo sulle regole, avvicinarci a ...

Salvini dice a Moscovici che non siamo mercanti di tappeti : Roma, 22 nov., askanews, - 'Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

Salvini : stop insulti - non siamo mercanti : 15.35 "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua ad insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta, la pazienza è finita". Così il vicepremier Salvini replica alle parole del Commissario Ue agli Affari Economici che parlando della Manovra italiana ha detto: "Possiamo avere un accordo sulle regole, ma non può esserci una trattativa da mercanti di tappeti".

Pensioni - UE boccia la Manovra ma Salvini conferma : 'La riforma non si tocca' : Preoccupazione, ansia e tante domande aleggiano nella mente dei cittadini che con timore attendevano il verdetto dell’Unione Europea sulla Manovra 2019, e dunque, in parte sulle sorti del capitolo previdenziale in esso contenuto. Il verdetto è arrivato e non fa presagire nulla di buono perché la Manovra è stata bocciata. Ed ora cosa accadrà? Pensioni anticipate, salta quota 100? Procedura d’infrazione al via Difficile sapere con certezza quale ...

Salvini e Conte a Ue : 'Non rinunciamo a nulla - la manovra è per gli italiani' : Il premier nel pomeriggio riferirà alla Camera. 'Ci sono margini per trattare ma non macelleria sociale', stempera il clima Di Maio. Il vicepresidente della commissione Katainen: 'Non è battaglia tra ...

Salvini : 'Passi indietro non ne faccio - il risparmio privato non si tocca' : L'economia italiana è sana, il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha detto l'economia italiana è tra le più sane d'Europa e lo spread non corrisponde alla vita vera, all'economia vera del ...