notizie.tiscali

: RT @a70199617: LA FIRMO ANCH'IO#Adnkronos: Salvini: 'Gliela mandiamo noi la lettera all'Europa'. - marobe997 : RT @a70199617: LA FIRMO ANCH'IO#Adnkronos: Salvini: 'Gliela mandiamo noi la lettera all'Europa'. - Micione20 : Salvini attacca la Commissione Ue: 'Ha rotto le scatole, gliela mandiamo noi la lettera' #italialibera - DamatoRicardo : RT @BVito5S: Matteo Salvini contro la Commissione Ue: 'Ha rotto le scatole, gliela mandiamo noi la lettera' -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles - ha sottolineato - Abbiamo bisogno dell'Italia per ...