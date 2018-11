Salvini dice a Moscovici che non siamo mercanti di tappeti

Dl sicurezza - Salvini minaccia il M5s : “Se non si approva entro il 3 dicembre salta tutto” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , lancia una minaccia ai suoi alleati di governo del M5s sul decreto sicurezza e immigrazione: "Passerà entro il 3 dicembre o salta tutto". A rassicurarlo sulla tenuta del governo ci pensa Luigi Di Maio: "Quel decreto va votato, altrimenti non possiamo chiedere di rispettare il contratto di governo".Continua a leggere

L'avvertimento di Salvini : "Non passa dl Sicurezza? Il 3 dicembre salta tutto" : Matteo Salvini manda un avvertimento chiaro alla fronda pentastellata che sta cercando in tutti i modi di sabotare il dl Sicurezza. Il titolare del Viminale è stufo dei continui sgambetti che arrivano ...

Inceneritori - lite Lega-M5S. Fico : «Mai a Napoli». Salvini : «Chi dice sempre no provoca i roghi» : Il presidente della Camera: vi assicuro che in Campania non si faranno. Il vicepremier leghista: in Lombardia producono energia e ricchezza