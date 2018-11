"Mercanti di tappeti" - "Non siamo accattoni". È scontro tra Moscovici e Salvini : Con una volontà politica assoluta della Commissione, a partire da me stesso, di non provocare, di non accettare una crisi tra Roma e Bruxelles. Abbiamo bisogno dell'Italia per quello che è, un paese ...

Salvini a Moscovici : basta insulti all'Italia - non siamo accattoni : Roma, 22 nov., askanews, - "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

"Non siamo accattoni" - Salvini contro Moscovici : "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta: la pazienza è finita". ...

Matteo Salvini : "Non siamo venditori di tappeti né accattoni. Moscovici smetta di insultarci" : "Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua ad insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora basta, la pazienza è finita". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini replicando alle critiche alla manovra del commissario europeo per gli affari economici che aveva affermato: "Possiamo avere un accordo sulle regole, avvicinarci a ...

Salvini dice a Moscovici che non siamo mercanti di tappeti : Roma, 22 nov., askanews, - 'Il popolo italiano non è un popolo di mercanti di tappeti o di accattoni. Moscovici continua a insultare l'Italia, ma il suo stipendio è pagato anche dagli italiani. Ora ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellione" | Moscovici : "No a trattative da mercanti di tappeti" | Salvini : basta - pazienza finita : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici attacca, Salvini replica, Di Maio annuncia: "Nessun passo indietro". Il premier Conte usa toni più distensivi.

Manovra - Moscovici : no a trattative da mercanti. Salvini : stop insulti - : Il commissario Ue ha parlato di fronte al Parlamento di Parigi e ha comunque ribadito di voler trovare una soluzione insieme all'Italia. Secondo Moscovici, è "necessario rispettare le regole". Il ...

Manovra - Salvini : no passi indietro. Conte e Moscovici cercano dialogo | : Dopo la bocciatura Ue e la possibile procedura d'infrazione, il premier alla Camera per un'informativa urgente. E dice: no ribellioni, noi responsabili. Il commissario europeo definisce la legge di ...

Moscovici : non sono Babbo NataleSalvini : no passi indietro | Conte : noi siamo responsabili : Il commissario europeo agli Affari economici: "Penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, non con un'ironia che stride". Oggi Conte riferisce alla Camera alle 17.

Manovra - Salvini : niente passi indietro. Moscovici : non sono Babbo Natale - si usi rispetto : "L'economia italiana " ha proseguito - è sana e lo spread non corrisponde alla vita vera. E' chiaro che qualcuno sta speculando sull'Italia, per questo siamo preoccupati. Non vorrei che qualche ...

Manovra - Salvini : no passi indietro. Moscovici : non sono Babbo Natale : E' chiaro che quello non è controllabile - dice ancora il vicepremier a Unomattina - L'economia italiana è sana , il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha detto l'economia italiana è tra ...

Moscovici : non sono Babbo NataleSalvini : no passi indietro : Il commissario europeo agli Affari economici: "Penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, non con un'ironia che stride". Oggi Conte riferisce alla Camera alle 17.

Moscovici replica a Salvini : “Non sono Babbo Natale - per trattare serve rispetto e dignità” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha replicato alle invettive di Matteo Salvini: "Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari economici e finanziari e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità".Continua a leggere

Moscovici risponde a Salvini : "Non sono Babbo natale" : "L'opinione della Commissione è un passaggio importante di una procedura prevista dai trattati. Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un'ironia che stride". Così Pierre Moscovici, intervistato dal Corriere della Sera, risponde ...