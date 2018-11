Salute | vaccini contro il morbillo in Italia in aumento | +7% nel 2017

Salute : grazie a vaccini evitate 70mila morti in Italia in un secolo : Ieri a Roma si è tenuta la XIII Edizione del Forum Meridiano Sanità durante la quale è stato presentato il Rapporto annuale Meridiano Sanità elaborato da The European House – Ambrosetti. Secondo il Meridiano Sanità Index – che ha l’obiettivo di fornire una valutazione multidimensionale delle performance del sistema sanitario attraverso un confronto con i principali Paesi europei – considerando lo stato di Salute della popolazione, l’Italia è ...

Vaccini : Dipartimento Salute Puglia - no nuovi casi di morbillo al Pediatrico di Bari : I primi pazienti contagiati dal morbillo a Bari, quelli del Pediatrico, “sono stati tutti dimessi. Adesso abbiamo 3 casi di adulti in osservazione al Policlinico, perché nell’adulto il morbillo va osservato un po’ di più. Per quanto riguarda il Pediatrico, non abbiamo casi nuovi per ora“. Lo dice all’AdnKronos Giancarlo Ruscitti, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, a proposito degli 8 casi di ...

Salute - vaccini : in UE i giovani sono i più scettici : Secondo un rapporto sostenuto dalla Commissione Europea, il “Vaccine Confidence Project” 2018, sono i giovani i più scettici nei confronti delle vaccinazioni, rispetto alle generazioni più anziane, soprattutto per quanto riguarda lo “scudo” contro l’influenza. La Francia risulta il Paese con la più bassa fiducia nei vaccini antinfluenzali, con solo la metà degli intervistati che concordano sulla loro sicurezza ...

Salute - pediatri : sui vaccini troppe difficoltà organizzative : “Per assicurare a bambini e adolescenti italiani una migliore assistenza bisogna uniformare l’organizzazione sanitaria del nostro Paese ed è necessario ridimensionare fortemente le varie autonomie regionali. Solo così sarà possibile garantire a tutti i giovani gli stessi diritti”. E’ questo il monito lanciato dalla Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) al Governo in occasione della seconda giornata del suo XII Congresso Nazionale ...

Vaccini - minacce via Twitter alla figlia di Burioni : 'Vigila sulla sua Salute - lei è molto vulnerabile' : Nuove gravi minacce via Twitter per l'immunologo Roberto Burioni . Questa volta a finire nel mirino è la figlioletta di 7 anni . Il medico aveva condiviso sul suo profilo, criticandolo, un tweet di ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parlerà di vaccini antinfluenzali - igiene delle mani e olio di palma : Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 1 ottobre, alle 10.45 su RAI3, si parlerà di influenza e vaccini. Ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà Anna Teresa Palamara, microbiologa dell’Università la Sapienza di Roma. Al rientro dalle vacanze, infatti, sono già 80mila gli italiani colpiti dal virus. L’esperta di Tutta Salute aiuterà il pubblico, con i suoi preziosi suggerimenti, ad affrontare la nuova stagione influenzale in ...