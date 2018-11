Salute | alcolici e psicofarmaci fanno bebe? Fnomceo ‘smonta’ le fake news

meteoweb.eu

: RT @pierangelo1982: ah perchè il 47% di pressione fiscale non basta per finanziare le scuole? e per salute e sicurezza allora per coerenza… - Rog_2 : RT @pierangelo1982: ah perchè il 47% di pressione fiscale non basta per finanziare le scuole? e per salute e sicurezza allora per coerenza… - pierangelo1982 : ah perchè il 47% di pressione fiscale non basta per finanziare le scuole? e per salute e sicurezza allora per coere… - ADASonlus : #Salute Secondo uno studio americano anche bere poco alcol aumenta il rischio di tumori e anche solo per questo mot… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Glipotenziano gli effetti degli, insomma questo mix fa bene alla? A intervenire sul tema, dopo le dichiarazioni di Mauro Corona al programma Cartabianca (Rai 3), è un focus sul sito anti-dottoremaeveroche.it della(Federazione nazionale degli Ordini dei medici).Un esauriente articolo spiega per quale motivo non si può certo dire che l’assunzione contemporanea dipossa fare bene, anzi. Glipossono essere prescritti solo dal medico. Sia di medicina generale, sia specialista.“In linea generale, non esistono particolari precauzioni dietetiche da seguire durante una terapia con, se non quella di evitare l’assunzione di: è assolutamente controindicato accompagnare l’assunzione dicol vino o con super“, si legge nel focus....