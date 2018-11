Salewa lancia il Green Friday | l’iniziativa a sostegno dell’organizzazione non-profit POW

sportfair

(Di giovedì 22 novembre 2018)colora di verde il Black. Il marchio tecnico di montagnatrasforma il Blacknel. Il 10% del fatturato online dal 23 al 26 Novembre verrà donato alla organizzazione non-POW – Protect Our Winters Situato nel cuore delle Dolomiti, il marchio tecnico di montagna, che cambia le regole e il colore del weekend coi prezzi più scontati dell’anno. Per ogni acquisto effettuato sul negozio online.com nel corso della campagna(dal 23/11 ore 00:01 fino a 26/11 ore 23.11), il 10% del valore carrello verrà donato alla organizzazione non-POW – Protect Our Winters, senza intaccare la scontistica degli acquirenti.Lo scorso decennio è stato il più caldo mai registrato, e il prossimo futuro potrebbe esserlo persino di più. Dal 1970 l’emisfero settentrionale ha già ...