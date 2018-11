Salewa lancia il Green Friday : l’iniziativa a sostegno dell’organizzazione non-profit POW – Protect Our Winters : Salewa colora di verde il Black Friday. Il marchio tecnico di montagna Salewa trasforma il Black Friday nel Green Friday. Il 10% del fatturato online dal 23 al 26 Novembre verrà donato alla organizzazione non-profit POW – Protect Our Winters Situato nel cuore delle Dolomiti, il marchio tecnico di montagna Salewa lancia l’iniziativa Green Friday, che cambia le regole e il colore del weekend coi prezzi più scontati dell’anno. Per ogni ...