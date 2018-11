Sabrina Paravicini di Un Medico In Famiglia rivela il motivo dell' assenza dalla tv

Sabrina Paravicini dalla Balivo : 'Ho abbandonato la carriera per curare mio figlio' : Ha abbandonato la carriera in tv per dedicarsi a suo figlio, affetto da Sindrome di Asperger. L'attrice Sabrina Paravicini , che interpretava l'infermiera Jessica nella sitcom 'Un medico in famiglia', ...

Vieni da me - Sabrina Paravicini di Un medico in famiglia : ‘Mio figlio con la sindrome di Asperger’ : Una sindrome diagnosticata quando il bambino aveva solo 2 anni e una madre che non si dà per vinta, abbandona la carriera e si concentra su di lui. Ospite a Vieni da me è l’attrice Sabrina Paravicin, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Jessica l’infermiera della ASL dopo lavorava Lele, per parlare della sindrome di Asperger che ha colpito suo figlio Nino. La Paravicini ha raccontato l’esperienza con il figlio Nino, al quale ...

