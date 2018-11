Sabbioneta | padre brucia la casa e scappa | il figlio muore | vendetta contro la moglie

caffeinamagazine

: Aveva il divieto di avvicinarsi alla dimora familiare, uomo da' fuoco alla casa con moglie e figlio dentro: morto i… - Agenzia_Ansa : Aveva il divieto di avvicinarsi alla dimora familiare, uomo da' fuoco alla casa con moglie e figlio dentro: morto i… - SkyTG24 : Mantova, padre brucia casa a Sabbioneta: morto figlio di 11 anni - pocohealthy : RT @Agenzia_Ansa: Aveva il divieto di avvicinarsi alla dimora familiare, uomo da' fuoco alla casa con moglie e figlio dentro: morto il raga… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Tragedia a(Mantova), dove oggi pomeriggio un bambino di 11 anni è stato travolto dalle fiamme nella sua abitazione ed è morto. I carabinieri hanno bloccato ildel piccolo, che al momento si trova in caserma almaggiore (Mantova). L’uomo, che oggi si trovava incon il ragazzino, è destinatario di un provvedimento di allontanamento e di non avvicinamento alladella sua famiglia, per episodi di maltrattamento.L’uomo, spiegano dal comando provinciale guidato dal colonnello Fabio Federici, èto subito dopo l’incendio, speronando l’auto dellasul suo Ford Transit. Dopo qualche ora, è stato rintracciato dalla polizia stradale e portato in caserma. I vigili del fuoco e i soccorsi sono arrivati intorno alle 17 nell’abitazione ma per il piccolo non c’è stato niente da fare. Il provvedimento che vietava ...