Sabbioneta | artigiano appica il fuoco alla casa e uccide il figlio undicenne

Blastingnews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Non è bastato il divieto di avvicinarsi all'abitazione familiare imposto dal Giudice appena quattro giorni fa. Gianfranco Zani, undi 52 anni, abitante a, in provincia di Mantova, è stato fermato dai carabinieri mentre era in fuga con la sua auto dopo aver datoall'abitazione familiare. In questa, forse a sua insaputa, era presente il piccolo Marco Zani, di soli 11 anni che sarebbe rimasto bloccato dalle fiamme nella sua cameretta. Vani sono stati i tentativi di salvarlo. Infatti, nonostante il pronto intervento dei Vigili dele degli operatori del 118, il piccolo sarebbe stato portato fuori dall'incendio appiccato dal padre già con un arresto cardiaco in corso. Gli operatori sanitari sarebbero riusciti a rianimare il piccolo solo temporaneamente. Ma nonostante sia stato trasportato immediatamente all'Ospedale di Oglio Po sarebbe deceduto poco dopo.La ...