Ryanair | il Tar accoglie il ricorso della compagnia sui bagagli

Ministri Lavoro Ue a Ryanair - rispettare leggi locali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ryanair e Wizz Air - l’Antitrust boccia le tariffe sui trolley Per Alitalia si fanno avanti anche easyJet e Delta : La mossa riguarda anche la low cost Wizz Air: così si falsano i prezzi reali dei biglietti. La replica di Ryanair al «Corriere»: «Faremo ricorso, non è di competenza del l’Antitrust »

Ryanair - l’Antitrust sospende la tariffa supplementare sul bagagli a mano : “Induce in errore il consumatore” : L’Antitrust ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy sui bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che avrebbe dovuto entrare in vigore dal primo novembre 2018. Il supplemento, si legge, “fornisce una falsa rappresentazione del reale prezzo del biglietto e vizia il confronto con le tariffe delle altre compagnie, inducendo in errore il consumatore”. In base alla nuova policy varata da ...