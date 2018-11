Russia | morto il generale Igor Korobov | era il capo dell’intelligence russa | accusata del

Russia : esplosione in sede FSB - un morto : ANSA, - MOSCA, 31 OTT - Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite - si trovano ora ricoverate in ospedale - in seguito a un' esplosione avvenuta nei pressi del palazzo dell'FSB , i servizi ...

Russia.Kamikaze in sede Servizi - 1 morto : 11.12 Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale in seguito a un'esplosione avvenuta nei pressi del Palazzo dell' Fsb (i Servizi di sicurezza interni) di Arkhangelsk.Lo riportano i media russi. Secondo il governatore della regione di Arkhangelsk Igor Orlov, l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno non identificato all'interno del palazzo. Da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di ...