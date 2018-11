Ruspe sulle ville dei Casamonica | gli sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di

Casamonica : al via le Ruspe sulle ville : Gli sfrattati protestano. Urla e rabbia. Nel pomeriggio bloccano una strada. Salvini: Non mi fermo fino all'ultima villa -

Ruspe sulle ville dei Casamonica demolito il 'borghetto' : Le Ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della famiglia ...

Casamonica - Ruspe sulle ville : demolito il 'regno' del clan : Le ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della famiglia ...

Ruspe sulle ville dei Casamonica - Raggi : abusive - vanno abbattute : Roma,, askanews, - Al Quadraro, periferia Est di Roma, le Ruspe abbattono le villette sequestrare al clan Casamonica. La sindaca Virginia Raggi, sovrintendendo alle operazioni di abbattimento, ha ...

Roma - Ruspe sulle ville dei Casamonica : demolito il "regno" del clan : Le ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della...

Roma - Ruspe sulle ville dei Casamonica : demolito il 'regno' del clan : Le ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della famiglia ...