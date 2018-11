Rugby | O’Shea pronto alla gara contro gli All Blacks | “guarderemo la nostra prestazione”

Rugby – L’Italia sfida gli All Blacks : la formazione di O’Shea : ItalRugby: O’Shea annuncia la formazione per la sfida contro gli All Blacks Conor O’Shea, Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma alle 15 affronterà i campioni del mondo in carica degli All Blacks, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 15. Rispetto al XV titolare sceso in campo ...

Rugby – Italia-Australia - O’Shea si congratula con gli azzurri : “un passo avanti per la squadra sotto molto punti di vista” : Le sensazioni del ct azzurro O’Shea dopo il pesante ko di ieri dell’ItalRugby contro l’Australia ai Cattolica Test Match E’ un Conor O’Shea particolarmente arrabbiato quello sceso in sala stampa dopo il fischio finale del Cattolica Test Match contro l’Australia di Michael Cheika. Decisioni arbitrali mal digerite ed errori evitabili in alcuni passaggi-chiave della gara hanno confezionato un risultato che ...

Rugby – Le scelte di Conor O’Shea : ecco la formazione dell’Italia che affronterà l’Australia il 17 novembre : Il ct azzurro Conor O’Shea ha sciolto gli ultimi dubbi: ecco la formazione dell’Italia che affronterà l’Australia allo stadio Euganeo di Padova il 17 novembre Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Australia sabato 17 novembre alle 15 allo Stadio “Euganeo” di Padova, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a ...

Rugby – O’Shea e Ghiraldini commentano la vittoria dell’Italia sulla Georgia : Il commissario tecnico O’Shea e capitan Ghiraldini nel post partita hanno detto la loro opinione sul trionfo ottenuto dagli Azzurri Il commissario tecnico della nazionale italiana Conor O’Shea ed il capitano di giornata degli Azzurri, il tallonatore Leonardo Ghiraldini, hanno incontrato la stampa in conferenza al termine della sfida tra l’Italia e la Georgia giocata quest’oggi a Firenze. Gli Azzurri hanno superato i caucasici nel ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : Conor O’Shea “Troviamo un avversario difficile. Serve una gara con ritmo” : Alla vigilia della importantissimo Test Match tra Italia e Georgia, ha parlato il commissario tecnico Conor O’Shea. Il tecnico azzurri si è prima soffermato sulla sfida persa con l’Irlanda: “Dopo il primo tempo, a Chicago, ero sicuro che avessimo una chance di portare a casa la partita contro l’Irlanda. I primi cinque minuti della ripresa abbiamo regalato due mete all’Irlanda e l’energia e la mentalità delle due squadre sono ...

Rugby - Italia-Georgia : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea - forfait di Parisse e Hayward : L’Italia si appresta ad affrontare la Georgia nel più delicato dei Test Match autunnali di Rugby che attendono la selezione azzurra: sabato a Firenze ci si gioca la 13ma piazza del ranking e forse anche qualcosa di più a livello internazionale (i Lelos da tempo spingono per prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni). Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione dell’Est ...

Rugby - il ct O’Shea mastica amaro : “ad inizio ripresa abbiamo avuto grossi problemi - ora pensiamo alla Georgia” : Le sensazioni del commissario tecnico dell’Italia, deluso per il risultato ottenuto dagli azzurri al cospetto dell’Irlanda Primo test match per la Nazionale Italiana Rugby del Novembre 20018 che ha visto l’Irlanda imporsi 54-7 al “Soldiers Field” di Chicago. Al termine del match il commissario tecnico degli Azzurri, Conor O’Shea, ha dichiarato: “alla fine del primo tempo abbiamo fatto un grande partita con opportunità per ...

Rugby – Verso Irlanda-Italia : le parole del ct azzurro O’Shea : Il ct azzurro dell’ItalRugby O’Shea racconta le sue sensazioni alla vigilia della sfida contro l’Irlanda Mancano due giorni al kick-off di Irlanda-Italia, partita che darà ufficialmente il via alla finestra internazionale degli Azzurri nel Novembre 2018 che saranno protagonisti nell’iconico “Soldier Field” di Chicago sabato 3 novembre alle 15 locali, 21 in Italia, con diretta su DAZN. Per l’Italia confermata la formazione ...