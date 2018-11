Rugby | la formazione dell’Italia per la sfida alla Nuova Zelanda Un solo cambio nel XV

Rugby – Steve Hansen scioglie gli ultimi dubbi : ecco la formazione degli All Blacks che affronterà l’Italia : Il ct dell Nuova Zelanda, Steve Hansen, ha selezionato la formazione degli All Blacks che affronteranno l’Italia nel test mtch di sabato allo stadio Olimpico Steve Hansen, capo allenatore della Nuova Zelanda, ha annunciato questa mattina la formazione degli All Blacks che sabato (ore 15, diretta DMAX dalle 14.15) affronterà l’Italia all’Olimpico di Roma nel terzo, conclusivo Cattolica Test Match di novembre. “Abbiamo un grippo di ...

Rugby – Le scelte di Conor O’Shea : ecco la formazione dell’Italia che affronterà l’Australia il 17 novembre : Il ct azzurro Conor O’Shea ha sciolto gli ultimi dubbi: ecco la formazione dell’Italia che affronterà l’Australia allo stadio Euganeo di Padova il 17 novembre Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Australia sabato 17 novembre alle 15 allo Stadio “Euganeo” di Padova, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a ...

Rugby - Italia-Australia : la formazione degli azzurri. Un solo cambio nel XV varato da O’Shea : Hayward rileva Sperandio : L’Italia si appresta ad affrontare l’Australia nel secondo dei tre Test Match autunnali di Rugby che attendono la selezione azzurra: sabato a Padova arrivano i Wallabies, reduci dalla sconfitta rimediata in Galles. Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione oceanica: un solo cambio rispetto alla formazione che ha battuto la Georgia sabato scorso a Firenze. ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione dell’Australia per la sfida all’Italia. Il XV dei Wallabies in campo a Padova : Il CT dell’Australia, Michael Cheika, ha annunciato la formazione che sabato a Padova sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per gli oceanici, che arrivano non soltanto dalla sconfitta per 6-9 subita in Galles, ma anche da un Rugby Championship molto sottotono. Due esordienti nel XV titolare, ovvero Jake Gordon e Jordan Petaia, ma in generale la formazione australiana presenta pochi veterani e molti volti che da ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : la formazione della Georgia per la sfida all’Italia. Il XV dei Lelos in campo a Firenze : Il CT della Georgia, Milton Haig, ha annunciato la formazione che sabato a Firenze sfiderà gli azzurri in un Test Match di Rugby molto importante per entrambe le Nazionali: in palio non soltanto punti pesanti in ottica ranking mondiale, ma anche l’opportunità di rispedire al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni dei Lelos proprio al posto dell’Italia. Quasi a pareggiare gli infortuni avuti dalla nostra selezione, anche ai ...

Rugby - O'Shea ufficializza la formazione anti-Georgia in vista del test match di sabato : ROMA - Il Ct dell'ItalRugby Conor O'Shea ha ufficializzato la formazione che sfiderà la Georgia nel primo dei tre Cattolica test match 2018 di Novembre in calendario sabato 10 novembre alle 15 allo ...

Rugby – Cattolica Test Match : la formazione della Georgia per la sfida contro l’Italia a Firenze : Gorgia, la formazione per il Cattolica Test Match di Firenze Milton Haig, CT della Georgia, ha annunciato questo pomeriggio la formazione che scenderà in campo sabato al “Franchi” di Firenze nel Cattolica Test Match contro l’Italia. Per i Lelos, sbarcati ieri sera nel capoluogo toscano, si tratta del secondo Test-Match contro gli Azzurri dopo quello disputato ad Asti nel 2003 in preparazione alla Rugby World Cup australiana: ...

Rugby - Italia-Georgia : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea - forfait di Parisse e Hayward : L’Italia si appresta ad affrontare la Georgia nel più delicato dei Test Match autunnali di Rugby che attendono la selezione azzurra: sabato a Firenze ci si gioca la 13ma piazza del ranking e forse anche qualcosa di più a livello internazionale (i Lelos da tempo spingono per prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni). Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione dell’Est ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : alla scoperta della formazione dell’Est Europa. Ecco chi vuole sostituire gli azzurri nel Sei Nazioni : Una sfida senza appello: Italia-Georgia non rappresenta soltanto un confronto diretto per il ranking mondiale di Rugby (i Lelos ci precedono di pochi centesimi) ma, soprattutto, rappresenta il Match contro la selezione che ci vuole sostituire nel Sei Nazioni. L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il Rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello ...

Rugby – Di Giandomenico ha scelto la formazione dell’Italdonne per la sfida contro la Scozia : Italdonne: la formazione che affronta la Scozia a Calvisano. Domenica il test match delle azzurre del Rugby in diretta sul canale Youtube della FedeRugby Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, ha ufficializzato la formazione che domenica 4 novembre alle ore 13.45 affronterà la Scozia al PataStadium di Calvisano nel primo test-match internazionale di stagione. L’incontro sarà trasmesso in diretta ...

Rugby – Annunciata la formazione del Benetton per la sfida contro l’Ulster : Benetton Rugby vs Ulster: annunciate le scelte di coach Crowley Dopo la sconfitta casalinga subita lo scorso sabato contro i campioni in carica del Leinster, domani pomeriggio ancora allo Stadio Monigo, il Benetton Rugby ospiterà i nordirlandesi dell’Ulster Rugby. Sarà il fischietto scozzese Mike Adamson a dirigere l’ottavo round di Guinness PRO14 in programma alle ore 16:00. Coach Crowley, alle prese con l’assenza di ben 12 nazionali ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Conor O’Shea conferma la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda : Mancano poco più di due giorni a Italia-Irlanda di Rugby, primo Test Match internazionale della finestra autunnale che riguarda la nostra Nazionale. Gli azzurri sono già a Chicago, dove stanno rifinendo la preparazione in vista della sfida ai detentori del Sei Nazioni. Il sito federale ha riportato la conferenza stampa odierna. Oggi il CT azzurro Conor O’Shea ha confermato la formazione annunciata una settimana fa durante la presentazione ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Rugby UNDER 14 : L'IMPERIA SI IMPONE PER 63 17 SUL SAVONA : L'arida cronaca del match vede i due periodi di gioco pressoché speculari: 5 mete a 2 per i locali nel primo tempo e 4 mete ad una nel secondo . Chiosa Ezio Reitano: " I savonesi hanno patito molto ...

Rugby – Italian Classic XV : annunciata la formazione in partenza per il World Rugby Classic 2018 : La nuova squadra ad inviti degli ex giocatori della Nazionale Italiana prende parte al prestigioso torneo in programma a Bermuda dal 4 al 10 novembre Conto alla rovescia per la discesa in campo della rinnovata Italian Classic XV al World Rugby Classic 2018 nel confronto con le selezioni internazionali over ’30 di tutto il mondo: la prima competizione degli azzurri è infatti prevista lunedì 5 novembre alle ore 19.00 (ora locale). Al debutto ...