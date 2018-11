Rugby | Italia-Nuova Zelanda | Sperandio unica novità nel XV azzurro

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida alla Nuova Zelanda. Un solo cambio nel XV di O’Shea : Sperandio al posto di Bellini : L’Italia si appresta ad affrontare la Niova Zelanda nell’ultimo dei quattro Test Match autunnali di Rugby della selezione azzurra: sabato a Roma arrivano gli All Blacks, reduci dalla sconfitta rimediata in Irlanda. Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione oceanica: un solo cambio rispetto alla formazione che ha perso contro l’Australia sabato scorso a Padova. ...

Rugby – Steve Hansen scioglie gli ultimi dubbi : ecco la formazione degli All Blacks che affronterà l’Italia : Il ct dell Nuova Zelanda, Steve Hansen, ha selezionato la formazione degli All Blacks che affronteranno l’Italia nel test mtch di sabato allo stadio Olimpico Steve Hansen, capo allenatore della Nuova Zelanda, ha annunciato questa mattina la formazione degli All Blacks che sabato (ore 15, diretta DMAX dalle 14.15) affronterà l’Italia all’Olimpico di Roma nel terzo, conclusivo Cattolica Test Match di novembre. “Abbiamo un grippo di ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il palinsesto completo : Ormai ci siamo: tra poco più di 48 ore si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di Rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida all’Australia, persa per 7-26. Ora è tempo infatti dell’ultimo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, ...

Rugby – Day off per Italia e All Blacks : tutti in visita alla Basilica di San Pietro : Giorno libero per la Nazionale Italia di Rugby che, insieme agli All Blacks, hanno visitato la Basilica di San Pietro Giornata libera da impegni sportivi per la Nazionale Italiana Rugby che ha approfittato del consueto mercoledì con day-off per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista del terzo ed ultimo Cattolica Test Match 2018 contro gli All Blacks, campioni del mondo in carica, in calendario sabato 24 novembre alle 15 allo ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : mission impossibile per gli azzurri. Le chiavi tattiche per provare a dare fastidio agli All Blacks : Va a concludersi il periodo dei Test Match di novembre per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby. La brutta imbarcata con l’Irlanda, a Chicago, con una formazione sperimentale, il successo convincente con la Georgia che ha dato grandi stimoli verso il 2019, la sconfitta con un po’ di amaro in bocca di Padova con l’Australia. L’ultimo appuntamento sarà di quelli spettacolari: tornano in Italia e arrivano allo ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : test match contro All Blacks in diretta tv su Dmax : Si chiuderà a Roma la serie di test match per l’Italia del Rugby. Il trittico verrà archiviato allo Stadio Olimpico sabato 24 novembre 2018 contro la Nuova Zelanda. Il match degli Azzurri contro gli All Blacks avrà inizio alle ore 15.00. Gli appassionati della palla ovale potranno seguire l’incontro in diretta tv su Dmax, oltre che su DPLAY in streaming gratis. Ci sarà una grande cornice di pubblico per questa sfida, che vedrà arrivare a Roma i ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : alla scoperta dell’haka. La danza maori degli All Blacks : “E’ la morte, è la morte. E’ la vita, è la vita“: è questo il passaggio più bello, forte e denso di significato che si urla durante l’haka, la danza maori che gli All Blacks eseguono prima di ogni incontro di Rugby, per sfidare gli avversari. Ce ne sono diversi stili, ma quella eseguita maggiormente dalla Nazionale neozelandese è la Ka Mate. Testo Ringa pakia Uma tiraha Turi whatia Hope whai ake Waewae takahia kia ...

Rugby – Italia vs All Blacks contro la violenza di genere : Discovery Italia e Action Aid insieme per l’importante progetto : Fir, Discovery Italia e Action Aid insieme contro la violenza di genere per Italia-All Blacks La grande attesa per il Cattolica Test Match della Nazionale Italiana Rugby contro i mitici All Blacks si arricchisce di un’importante iniziativa a sfondo sociale che mette una accanto all’altra Discovery Italia – national broadcaster dei Cattolica Test Match e del 6 Nazioni con il canale 52 DMAX – ActionAid e la Federazione Italia Rugby. Sabato, ...

Biglietti Italia-Nuova Zelanda Rugby - come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico contro gli All Blacks : Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida all’Australia, persa per 7-26. A Roma sbarcano gli All Blacks! Nella Città Eterna arriva la Nazionale più forte al mondo. Sarà uno spettacolo affrontarli ...

Rugby - verso Italia-Nuova Zelanda. Le prime parole degli azzurri - Ferrari e Benvenuti : “Giochiamo al massimo” : L’Italia si sta preparando per la super sfida contro la Nuova Zelanda, ultimo test match autunnale in programma sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale affronterà gli All Blacks, l’icona per eccellenza del Rugby, i Campioni del Mondo reduci però dalla cocente sconfitta contro l’Irlanda. Gli azzurri proveranno a tenere testi ai terribili oceanici che si presenteranno nella capitale col desiderio di ...

Rugby Femminile – Italia in ritiro a Prato da domani : domenica il test match contro il Sudafrica : L’Italdonne del Rugby si riunirà domani a Prato per iniziare il raduno un vista del secondo test match autunnale: domenica prossima, 25 novembre, le azzurre affrontano il Sudafrica Al via domani a Prato il raduno della Nazionale Femminile in vista del secondo test match autunnale di domenica prossima, 25 novembre, contro il Sudafrica giocato a distanza di tre settimane dal primo, quello vittorioso contro la Scozia (4 novembre, ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : gli All Blacks ai raggi X. Prove generali per lo scontro in Coppa del Mondo del prossimo anno : Italia-Nuova Zelanda, un anno prima: Azzurri ed All Blacks si incontreranno sabato a Roma alle ore 15.00 per fare le Prove generali del match che tra un anno opporrà le due compagini in Coppa del Mondo in Giappone. Gli oceanici si presenteranno senza cinque effettivi di rilievo, ma fanno comunque paura. I neozelandesi oltretutto avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita in Irlanda: come accaduto contro i Verdi, non saranno della partita ...

Rugby - Test Match Italia-Nuova Zelanda : quando si gioca e a che ora. Come vederla in tv gratis e in chiaro : Va a chiudersi la campagna dei Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby che si lascia per ultimo lo scoglio più duro da affrontare: quello della Nuova Zelanda. Sabato pomeriggio infatti all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks, campioni del mondo e numero uno del ranking: incontro sulla carta scontato, dove però gli azzurri vogliono ben figurare. Andiamo a scoprire il programma e il palinsesto TV della partita. Sabato ...