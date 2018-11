Rugani-Roma? Contatti con Monchi Ultime notizie calciomercato | esperienza alla Juventus

Calciomercato Roma - Monchi ci prova per Rugani : Calciomercato Roma, Rugani NEL MIRINO- Da quando è arrivato alla Juventus sta forse vivendo il periodo più difficile. Daniele Rugani, in questo avvio di stagione, è stato usato col contagocce da mister Allegri, quasi ai livelli dei primi mesi del suo arrivo in bianconero. Il giovane difensore, che nemmeno in Nazionale è stato impiegato da […] L'articolo Calciomercato Roma, Monchi ci prova per Rugani proviene da Serie A News Calcio - ...