Rugani | l’addio alla Juve è vicino | dopo lo sfogo del padre | l’agente incontra la Roma

sportfair

(Di giovedì 22 novembre 2018) Danielesi avvicina, l’agente del calciatore ha avuto un faccia a faccia con Monchi in quel di Trigoria Danielesi appresta a lasciare lantus. “Questione di tempo”, come rivelato dalnellosocial della giornata di ieri. Nel frattempo però, qualcosa di concreto sta accadendo. L’agente del calciatore, secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, si sarebbe recato a Trigoria per avere un incontro con Monchi, ds del club capitolino. Laè interessata al centrale bianconero, forse anche per tutelarsi in caso di addio estivo di Manolas. Dunque un primo contatto trae lac’è già stato, adesso si attende di capire se l’affare verrà impostato già per il mese di gennaio oppure se c’è stata una chiacchierata finalizzata al prossimo mercato estivo.L'articolo, l’addio...