Ruba una telecamera in vendita dal cinese di Via Trapani Arrestato un giovane a Marsala

Quadri Rubati - pellegrinaggio in tribunale per la restituzione : La Spezia - Almeno una decina di persone la scorsa estate si è presentata al Comando provinciale dei carabinieri della Spezia per denunciare la mancata restituzione di alcuni Quadri precedentemente ...

Brasile. Tenta di deRubare una lottatrice - ma finisce malissimo : È accaduto pochi giorni fa a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, nel nord est del paese: Sabrina Leite, lottatrice di 22 anni, è stata aggredita da due uomini in motocicletta che le hanno chiesto di consegnarle il cellulare, come spiega il quotidiano brasiliano O Globo. La giovane è riuscita a rifugiarsi in casa. I due assalitori sono fuggiti, ma un’automobilista che aveva assistito alla scena ha urtato la moto provocando ...

"Ritrovato il quadro di Picasso Rubato nel 2012". Ma si tratta di una trovata pubblicitaria : In Romania è stato trovato un quadro che si pensava potesse essere la "Testa di Arlecchino" di Picasso, rubato nel 2012 dal Museo Kunsthal di Rotterdam insieme ad altre sei preziose tele di artisti celebri quali Monet e Matisse. Ma nessun vero prezioso ritrovamento: la vicenda, infatti, è frutto di una "trovata pubblicitaria" di due registi di teatro belgi. Questo quanto raccontato alla tv pubblica olandese NOS dalla scrittrice che ...

Il rapper 2 Milly contro Epic Games per una emote di Fortnite "Rubata" : Cos'hanno in comune Epic Games e un rapper? Fortnite è inevitabilmente il primissimo pensiero ma in questo caso non ci troviamo di fronte a un cantante che gioca al titolo più in voga del momento come, per esempio, Drake. Il caso di 2 Milly è decisamente diverso.Come segnalato su ResetEra, a quanto pare 2 Milly si è recentemente lamentato del titolo Epic Games attraverso delle dichiarazioni concesse a CBS News. Il motivo delle lamentele è ...

MotoGp – Una fan Ruba un bacio a Valentino Rossi a Valencia : il VIDEO diventa virale : Divertente scenetta sul circuito Ricardo Tormo: una tifosa ruba un bacio a Valentino Rossi nel weekend del Gp di Valencia Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp di Valencia: i piloti hanno sfrecciato sul circuito bagnato di Ricardo Tormo, dove domenica si disputerà l’ultima gara dell’anno. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, tantissimi sono i tifosi che hanno assistito alle prove e hanno fatto la ...

Recuperata a Palermo una tela del '600 Rubata 32 anni fa ad Ariccia : Palermo, 15 nov., askanews, - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo hanno recuperato un pregevole dipinto, olio su tela, risalente al XVII secolo raffigurante 'Ritratto di ...

Buca una gomma - il ladro le Ruba la borsa mentre lei ripara l'auto : Fora una gomma e si ritrova derubata. E' accaduto a Porta Maggiore. Un uomo, un 48enne del Marocco senza fissa dimora e con precedenti, ha notato una 34enne romana intenta a sostituire una gomma ...

J.K. Rowling porta in tribunale la sua ex assistente : aveva Rubato 24 mila sterline : 1.482 £ in candele di lusso firmate Jo Malone, 3.629 £ in cosmetici Molton Brown, 1.636 £ in caffé da Sturbacks. Sono solo alcune delle spese folli che Amanda Donaldson, ex ...

Viterbo : Ruba in una profumeria a Viterbo - fermato e arrestato dai carabinieri : Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo , hanno sorpreso all' uscita di una nota profumeria del centro, un uomo di 32 anni di origini Georgiane, che alla ...

Finto poliziotto deRuba una coppia di ottantenni a Monza : Un Finto agente di polizia ha derubato due ottantenni residenti a Monza. La coppia è stata probabilmente seguita fin dal cimitero, dove si era recata per rendere omaggio ai familiari deceduti. "Fate attenzione al cimitero, specialmente in questi giorni di grandi viavai in corrispondenza con la Ricorrenza dei Defunti: truffatori e malintenzionati potrebbero nascondersi anche lì, fra le tombe" è stato l"appello rivolto ai cittadini da parte del ...

Anziano fasanese deRubato di una cospicua somma di denaro : FASANO - Ammonta a diverse centinaia di euro il bottino di quello che tecnicamente viene definito dal Codice penale 'furto con destrezza'. Vittima un Anziano fasanese di 69 anni che l'altro giorno, ...

Uccide l’ex moglie - la suocera e il cane con una pistola Rubata : “Un incidente”. Ma il video choc lo incastra : Uccide l’ex moglie, la suocera e il cane: poi nega tutto. Ma adesso c’è la prova regina che lo incastra senza scampo. Craig Savage, 35 anni, aveva un piano di morte che aveva studiato in ogni più piccolo particolare e che ha realizzato Uccidendo l’ex moglie, la suocera e il cane in quella che era la loro casa a St. Leonards-on-Sea, in Gran Bretagna. Come si vede in un video registrato da una telecamera di sicurezza, l’uomo prima ha ...

Hackerata e Rubata una Tesla Model S [Video] : In un parcheggio privato una Tesla Model S è stata Hackerata e Rubata in pochi attimi il tutto senza essere scassinata. Problemi per le auto elettriche? Ecco il video del furto Hackerata una Tesla Model S e poi Rubata in gran stile [Video] Le auto elettriche sono il futuro, l’abbandono dal classico carburante è ormai […]

