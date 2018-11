Rotolo Tiramisu’camy cream

cosacucino.myblog

(Di giovedì 22 novembre 2018)IngredientiPasta biscotto4 uova 120 gr di zucchero 120 gr di farina – un pizzico sale un cucchiaio di caffè solubile sciolto in un po’ di acqua caldaProcedimentoSeparare i tuorli dagli albumi. Sbattere i tuorli con lo zucchero sino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere la farina poco alla volta. Aggiungere il caffè solubile.In un’altra ciotola montare gli albumi a neve ben ferma aggiungendo un pizzico di sale. Incorporarli poco alla volta al composto di tuorli. Mescolare sino ad ottenere un composto vellutato e versarlo in una teglia rettangolare di 27 x 34 a bordi bassi rivestita con un foglio di carta da forno. Cuocere in forno per 12/15 min a 180°C. Controllare bene la cottura perché è il momento più delicato. Il pan di Spagna deve essere morbido al tatto per poter essere arrotolato ...