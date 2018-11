Rosaura | 16 anni e incinta | muore di leucemia | “Non l’hanno curata | qui non si può

fanpage

(Di giovedì 22 novembre 2018)è morta a 16perché i medici le hanno negato le cure per non compromettere il feto che portava in grembo. Daylen è stata violentata quando aveva solo 12. E’ stata costretta a un aborto clandestino perché nel suo Paese l’interruzione di gravidanza non è permessa in nessun caso. Sono alcune delle storie drammatiche raccontate nell’ultimo rapporto di Human Right Watch sulla criminalizzazione dell’aborto nella Repubblica Dominicana.