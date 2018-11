Roma non è Verona | M5S e centrosinistra bocciano la mozione ' pro-vita' | ' Sostegno alle

Enrico Vanzina : 'Questa Roma americana non mi piace' : Se avessimo trattenuto i giocatori che abbiamo dato via negli ultimi tre anni oggi noi avremmo forse la squadra più forte del mondo. E' giusto che il presidente faccia dei calcoli e delle scelte ma ...

Roma - Dzeko : "Non penso al ritiro - ho ancora qualche anno buono" : Edin Dzeko vuole ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali ed è concentrato solo sul presente, anche se l'età inizia a suggerire altre vie: "Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno ...

Rapimento Silvia Romano : non un'azione improvvisata ma un sequestro pianificato nei dettagli : Volevano Silvia. Non una rapina sfociata in un Rapimento, non un attacco al vicino centro commerciale, non un'azione improvvisata ma un sequestro che sarebbe stato pianificato nei dettagli. Da chi, sebbene nuovi indizi portino la polizia locale ad indagare su criminali comuni magari pronti a vendere il proprio ostaggio ad Al Shabaab, non è ancora dato a sapere.Più passa il tempo più si delineano però i contorni del ...

Roma - Dzeko : 'Non penso al ritiro. Vorrei aver giocato di più con Totti' : Roma - 'Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile'. Così Edin Dzeko nel corso di una live ...

Silvia Romano - sbagliato parlare di ingenuità. Quella zona del Kenya non è considerata a rischio : “Smanie d’altruismo”: due parole che riassumono una lettura del mondo. E che sono uno schiaffo in faccia a Silvia Romano e alle migliaia di giovani che fanno scelte controcorrente. E poi magari ci lamentiamo della “perdita di valori” dei “giovani d’oggi”. Stupisce che ad esprimersi così sia stato Massimo Gramellini: spesso accusato a sua volta di buonismo, ora con due parole condanna una giovane senza conoscerla, senza sapere nulla della sua ...

Roma - cercano di vendere casa non di loro proprietà vicino Piazza di Spagna : due arresti : In fatto di truffe se ne sentono e se ne leggono quotidianamente di tutti i colori; quella però tentata ieri nella capitale da una coppia si è sicuramente distinta per audacia ed ingegno. La coppia infatti avrebbe cercato dopo una 'normale' trattativa di vendere ad ignari acquirenti un prestigioso appartamento ubicato in Via delle Carrozze, vicino Piazza di Spagna, a completa insaputa dei reali proprietari dell'immobile. A tradire i truffatori ...

Kenya - rapimento Silvia Romano : 14 arresti - pista somala islamista/ Ultime notizie - famiglia "non chiamateci" - IlSussidiario.net : rapimento Silvia Romano in Kenya: Ultime notizie e pista somala. 'Picchiata e legata': 14 arresti per sequestro volontaria, identificati 2 sospetti

Attacco hacker alle Pec dei magistrati. Gli atti non partono - Roma apre un’indagine : Rallentamenti, disservizi e bandi in pausa: sono state queste le prime immediate conseguenza del blackout della rete telematica giudiziaria, causato da un’intrusione informatica nel data center Telecom di Pomezia il 10 novembre. Diverse fonti negli uffici tecnici di alcuni Comuni italiani, così come il personale dei casellari giudiziali, hanno conf...

Silvia Romano - tra i vicini della milanese rapita in Kenya c'è anche Vecchioni : "Paese pericoloso - non vado da anni" : Il cantautore abita nella stessa zona: "Mi spiace tantissimo per quella ragazza. Avevo casa a Watamu, conosco la situazione"

Voi che accusate Silvia Romano siete peggio dei suoi rapitori - non avete niente nel cuore : Silvia Romano, volontaria in Kenya, è stata rapita e i bastardi di casa nostra la scannano sui social e fra i commenti. Sono i nuovi impotenti dell'animo quelli che le scrivono "te la sei cercata", "dovevi rimanere in Italia", "prima gli italiani". E' gentucola senz'affari intorno al cuore chi dice "aveva le smanie dell'aiuto". Chi lo dice è solo la sponda occidentale dei rapitori di un essere umano.Continua a leggere

Roma - la Juve e le big di Premier non mollano Pellegrini : Lorenzo Pellegrini si è preso la Roma , ma la clausola rescissoria da 30 milioni di euro presente nel suo contratto ora spaventa i giallorossi. Come riporta La Gazzetta dello Sport , Juventus, Arsenal e Manchester United restano molto attive sul giocatore.

Non prendetevela con Silvia Romano : Sono state arrestate 14 persone per il rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. In queste ore continuano a ritmo serrato gli interrogatori per risalire ai responsabili del rapimento e per capire dove sia stata nascosta la ragazza. Si affievolisce l’idea che gli autori siano gli Al Shabaab, integralisti islamici somali, che in passato hanno rapito diversi occidentali.: l’ipotesi più plausibile è che si ...

Conte : "Roma non è pronta a modificare la manovra respinta dall'UE" - : Secondo lui, "non esiste una ribellione immaginaria contro l'UE", dal momento che Roma segue una politica responsabile. Mercoledì, dopo la notizia del rifiuto da parte della CE del progetto di ...

Roma - non è solo questione di turnover : L'esame della 'Dacia Arena' non è da sottovalutare. In questa stagione il ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali è stato sempre indigesto. Pareggio casalingo contro il Chievo e ...