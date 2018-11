Roma | nel solo VII municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica Ma sono

Lavoro : la Rinascente ricerca personale nel nuovo store di Roma : La Rinascente ricerca personale per il nuovo store di Roma situato in Via del Tritone, il ruolo è quello di Sales Assistants. Alle figure selezionate saranno proposti contratti, in base alla loro esperienza, sia part-time che full-time. La loro attività è quella di accompagnare il cliente nell’acquisto mettendo a disposizione la loro conoscenza del prodotto, la capacità di accogliere e soddisfare le richieste del cliente e dimostrando ...

Ambienta SGR acquista ARomataGroup ed entra nel mondo del food : Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha concluso il processo di acquisizione di AromataGroup, leader nella produzione e distribuzione di aromi, ...

Grattieri : Roma - ‘ndrangheta compra alberghi e ristoranti nel centro storico : Roma – “La ‘ndrangheta ha potere anche a Roma, purtroppo la presenza delle mafie a Roma c’e’ da 50 anni e piu’ e c’e’ un accordo tacito tra le famiglie di ‘ndrangheta piu’ importanti di non costituire un locale, fare una struttura-base, come c’e’ a Torino a Milano e nell’hinterland, o in Emilia Romagna, ma siccome e’ la Capitale d’Italia, e’ una ...

Sui colli di Varignana l'oliveto più grande dell'Emilia Romagna che nel 2020 raggiungerà i 110 ettari coltivati : Negli ultimi anni, grazie anche al supporto della scienza medica, si è giunti alla consapevolezza delle qualità salutistiche dell'extravergine di oliva, che sempre più viene utilizzato da popolazioni ...

Roma : blitz nella notte - guidato dalla sindaca - contro le ville dei Casamonica tutte abusive : Impiegati 600 agenti nella maxi operazione che ha dato il via allo sgombero e poi alla demolizione di otto villette costruite abusivamente dalle famiglie dell'organizzazione criminale. 'Abbiamo ...

Inter - Nainggolan si prepara : nel mirino Tottenham - Roma e Juve : Quattro sconfitte stagionali per l'Inter: in tre Radja Nainggolan non c'era. Basterebbe questo dato per considerare il Ninja almeno come un talismano nerazzurro. Ovviamente, le cose non sono così ...

Roma - sgomberati i Casamonica : quello che trovano nelle loro ville è incredibile. I militari sono rimasti senza parole : le foto dell’irruzione : “Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani”. E’ quanto scrive su Facebook la sindaca della Capitale Virginia Raggi, annunciando lo sgombero e l’abbattimento di “otto villette abusive” dei Casamonica avvenuti all’alba al Quadraro, nella periferia est di Roma. “villette che erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli ...

Roma - tornare a vivere dopo la violenza : nell'arte la chiave : Roma, 20 nov., askanews, - L'arte per sensibilizzare contro il femminicidio e contro la violenza di genere. Parte da Secondo Cuore, la Onlus che sostiene le donne che portano sulla loro pelle i segni ...

Maltempo Emilia-Romagna : prime nevicate nella notte sugli appennini : nella notte si sono registrate deboli nevicate sugli appennini in Emilia–Romagna, dal Bolognese al Forlivese: il centro meteo regionale di Arpae segnala tra i 5 e i 10 cm di accumulo al suolo. Imbiancate anche le zone collinari fino a 200 -300 metri. I fiocchi bianchi non hanno però raggiunto Bologna né le città in pianura. Nel Forlivese ha nevicato oltre i 500 metri: imbiancati in particolare il passo del Muraglione al confine con la ...

Roma : blitz nella notte - avviato l'abbattimento di 8 villette abusive del clan Casamonica : Con un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, è stato avviato l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica. "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha voluto assistere personalmente, "mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale ...

Berthold : "La Roma mi è rimasta nel cuore - meritavamo di vincere di più" : La Serie A all'epoca era al vertice nel mondo, un campionato difficilissimo, mi dispiace non aver vinto lo Scudetto, ma il Milan aveva la squadra più forte d'Europa. Giannini? Era un grande capitano, ...

Roma - emergenza infortuni : Di Francesco spera nel recupero di De Rossi e Pellegrini : In attesa che mercoledì rientrino i giocatori ancora impegnati in nazionale, Nzonzi, Zaniolo, Schick, Kolarov, Olsen e Under,, Di Francesco fa la conta di chi potrà scendere in campo al Friuli contro ...

Roma - allarme incidenti : arriva il tutor nella galleria Giovanni XXIII : Limitare la velocità perché in quel tratto che collega via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti gli incidenti e i tamponamenti sono quasi all'ordine del giorno: ecco che...

Roma - la silenziosa strage dei pedoni : due morti nel week end : Occorre invertire pian piano questa distribuzione di spazi perché ovunque nel mondo si è data priorità a mezzi pubblici, corsie ciclabili e aree pedonali, oltre a salvare vite umane, si è visto ...