Roma | lavori di potatura su via Cassia in direzione Viterbo

Raggi posta video dei lavori a Roma. "Presto strade senza buche" : Roma,, askanews, - "Abbiamo programmato oltre novanta lavori in tutta la città dei quali oltre quaranta sono già conclusi e alcuni, molti, sono in corso. Se vedete tanti cantieri a Roma è un bene, ...

Comune Roma : prossima settimana lavori su travi ponte Palatino : Roma – “A seguito del danneggiamento del controvento di collegamento delle travi secondarie del ponte Palatino, i tecnici del Dipartimento Simu (lavori Pubblici) di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Dopo un’attenta analisi eseguita da parte dei tecnici del Simu, si e’ stabilito di realizzare un intervento di manutenzione all’inizio della ...

Roma - ristrutturazione stadio Flaminio : al via i lavori : Da alcuni giorni delle ruspe stanno rimuovendo immondizia e rifiuti abbandonati nei pressi dello stadio Flaminio, l'impianto sportivo nella zona nord della Capitale progettato dall'architetto Pier ...

Roma : ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario : Roma – A causa del forte vento che in queste ore sta interessando Roma, in via Gabrio Casati, al nuovo Salario, un ponteggio per i lavori di ristrutturazione di un palazzo e’ crollato sulle auto in sosta. Non ci sono feriti. L'articolo Roma: ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario proviene da RomaDailyNews.

Verdi e Brahms - a Torino i Requiem capolavori della letteratura corale Romantica : Tra una protesta e l'altra dei suoi lavoratori, giustamente preoccupati per lo stato precario del bilancio, ma anche decisi a non fare sciopero, il Teatro Regio di Torino ha potuto inaugurare la sua ...

Roma - sabato 27 sit in al Campidoglio contro il degrado. Mentre i lavori in Aula e in Giunta sono quasi fermi : “Ma lasciami gridare! Ma lasciami sfogare!”. Un grido di rabbia, di amore e di speranza, come quello della canzone Ricominciamo di Adriano Pappalardo, che accompagna i video che in questi giorni stanno girando sul web. E una piazza che, se dovesse riempirsi come promettono i numeri virtuali, manderebbe un segnale serio all’amministrazione capitolina. Una città, Roma, ormai da anni martoriata dal degrado, dalla sporcizia, dal disastro in cui sono ...

Roma : no buone notizie in via Tiburtina - stop lavori e possibile imbuto : Roma – Non ci sono buone notizie per la via Tiburtina. L’eterno cantiere nel tratto centrale dello spezzone tra l’incrocio con via di Portonaccio e via di Casal Bruciato, che investe la strada da ben nove anni, non sara’ riaperto a breve. I fondi destinati alla sistemazione del manto stradale non sembrano essere nelle disponibilita’ del Simu nonostante le parole dell’assessore ai lavori pubblici, Margherita ...

Roma - degrado e rifiuti a Villa Borghese. La denuncia : “Parco abbandonato a se stesso”. Il Comune : “A breve nuovi lavori” : “Vedi qui? Qui è pieno di topi, escono a centinaia”. Paola alza le mani mostrando le fessure a livello della strada all’ingresso principale di Villa Borghese. Fa parte del Comitato difesa di Villa Borghese, che da anni lotta per la riqualificazione di questa Villa storica nel cuore di Roma. Macchine, furgoni in divieto di sosta, pullman turistici, cantieri. “Manca la pulizia, la manutenzione del verde, dell’asfalto. Mancano regole: ognuno entra ...

Tap - ripartono i lavori. Conte convoca a Roma parlamentari e consiglieri regionali M5S : C'è un certo nervosismo, in Puglia, per l'inizio dei lavori sul gasdotto Tap. Mentre i lavori per portare il gas dall' Azerbaijan all'Europa stanno per riprendere, parlamentari e consiglieri regionali ...

Lavori 2019 a Linate : Alitalia dirotta su Malpensa - tornano i voli per Roma da Bergamo : A seguito della chiusura per Lavori dell'A eroporto di Milano Linate , prevista il prossimo anno dal 27 luglio al 27 ottobre, Alitalia ha predisposto un piano per limitare i disagi dei passeggeri che, ...

Baglio : Raggi lavori per aiutare Roma a superare emergenza rifiuti : Roma – “Vicini ad approvare il bilancio di Ama e quindi il consolidato, dice la Sindaca? Peccato che il termine sia scaduto a fine settembre e che per paura di non essere cosi’ pronta ad approvarlo con la sua maggioranza dieci giorni fa si e’ affrettata ad assumere oltre cento persone da un giorno all’altro, per aggirare il blocco delle assunzioni scattato dal 1 ottobre, proprio per la mancata approvazione del ...

Pollock e la scuola di New York : a Roma i capolavori del Whitney Museum : Pollock e la scuola di New York dal 10 ottobre al 24 Febbraio. A Roma arriverà direttamente da New York una parte importante della collezione americana stabile del Whitney Museum. Gli artisti dell'espressionismo astratto americano del dopoguerra, tra i quali Pollock, Rothko, Kline e de Kooning, saranno esposti al Complesso del Vittoriano con circa 50 capolavori.Continua a leggere

Roma : caos cambio contatori gas - nessuno si presenta per lavori : Roma – Il cambio del contatore, per molti cittadini di Roma Nord, sta diventando un’odissea. Ore di attesa mattutine o pomeridiane, e nessuno si presenta all’appuntamento. Ad insorgere contro Italgas e la societa’ incaricata della sostituzione dei dispositivi, Conus Tecnolgy spa, sono in questi giorni diversi residenti del Municipio XV, che riversano la loro insofferenza sui social network. Questa la dinamica: ai ...

Roma : vanno avanti lavori corsia preferenziale in viale Eritrea : Roma – Proseguono i lavori per proteggere la corsia preferenziale in viale Eritrea, e poi viale Libia, nel II Municipio di Roma. Lo fa sapere il presidente della commissione capitolina Mobilita’, Enrico Stefano, che in un post su Facebook chiede: “Voi quale versione di viale Eritrea/Libia preferite? Quella con incivili in doppia fila, Tpl bloccato e pericoli per la sicurezza stradale con attraversamenti pedonali oscurati, o la ...