Roma | il ' ritorno' dei Casamonica | al Quadraro vigili aggrediti per fermare le demolizioni

Uomini e Donne - Sossio e Ursula insieme in metro a Roma : il ritorno di fiamma è vicino : Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne Over sono tornati insieme? E' questa la domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione nelle ultime ore: più precisamente da quando i due ex sono stati fotografati di nascosto dai curiosi per le vie della Capitale. Mentre si rincorrono i gossip sul sempre più probabile ritorno di fiamma tra i protagonisti di Temptation Island VIP, sul web serpeggia una voce secondo la quale i due non si ...

Adversus - il ritorno della leggendaria formazione Romana Colle der Fomento : Adversus èil titolo del nuovo lavoro della storica formazione rap romana Colle der Fomento. Disponibile da venerdì 16 novembre nei negozi di dischi e negli store digitali, l’album è composto da quattordici tracce con la produzione quasi totale di DJ Craim, eccetto Little Tony Negri e Bassi Maestro su due tracce, e featuring di Kaos e Roy Pacy. Un viaggio nella musica, dove il rap incontra il rock, il blues, il jazz e ...

Roma - Perotti verso il ritorno : La Roma torna al lavoro senza i 11 nazionali sparsi per il mondo. Questa mattina il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per continuare la preparare la prossima sfida di campionato contro l'Udinese, in programma ...

Nel 2019 il clamoroso ritorno in pista di Romano Fenati - ma correrà in Moto3 : Scontata la squalifica e spenti definitivamente i riflettori mediatici sulla follia della mano sul freno della moto di Manzi, ora Romano Fenati può tornare in pista. Il clamoroso ritorno del pilota ...

La Roma travolge la Samp - a Genova possibile ritorno di Ballardini : Questi i risultati della 12/a giornata del campionato di calcio di Serie A: Atalanta-Inter 4-1; Chievo-Bologna 2-2; Empoli-Udinese 2-1; Frosinone-Fiorentina

Dottori in corsia - dopo I ragazzi - ritorno al Bambino Gesù di Roma 'Non è marketing ma un'opera di verità' : Il giorno è arrivato: il professor Antonio Amodeo , cardiochirurgo dell' Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma , annuncia a Giorgia che 'c'è il cuore'. È una ragazzina con gli occhi sorridenti ...

"Batterò la leucemia e farò il mio ritorno". La confessione del campione di wrestling Roman Reigns : Un annuncio fatto durante la puntata di Raw: Roman Reigns ha la leucemia e per questo motivo ha annunciato il momentaneo ritiro dal ring del wrestling.33 anni, statunitense di origini samoane e italiane (la madre è originaria di Vighizzolo), il suo vero nome è Leati Joseph Anoa'i. Nel corso della puntata, è salito sul palco senza l'abbigliamento da wrestler spiegando di dover rinunciare al titolo dell'Universal Championship, ...

Roma-Spal - i convocati di Di Francesco : 4 assenti ed un ritorno : Quattro assenti ma anche un ritorno importante tra i convocati della Roma che, conclusa la sosta per le Nazionali, si ritroverà ad incontrare la Spal allo stadio Olimpico. Sono 21 i giocatori giallorossi convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco. L’allenatore della squadra capitolina alla vigilia della contro gli uomini di Leonardo Semplici riflette pure sulla […] L'articolo Roma-Spal, i convocati di Di Francesco: 4 assenti ed un ...

Graduale ritorno alla normalità sulla linea Roma-Sulmona : Roma – E’ ripresa alle 13 e sta tornando progressivamente alla normalita’ la circolazione ferroviaria fra Bagni di Tivoli e Lunghezza, sulla linea Roma-Sulmona, sospesa dalle 6.20 per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Per consentire alle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana di ripristinare il regolare funzionamento dell’infrastruttura, spiega una nota, e’ stato necessario modificare ...

Gli onesti centravanti di provincia e il ritorno di Andreazzoli a Roma : CAGLIARI-BOLOGNA , sabato ore 15, arbitro Pasqua di Tivoli, " Leonardo Pavoletti e Diego Falcinelli sono due onesti centravanti di provincia, sedotti e abbandonati da una grande: il primo finito in un ...

Serie A Milan - Gandini lascia la Roma. Pronto il ritorno in rossonero : MilanO - Umberto Gandini si appresta a tornare nel club della sua vita. Il percorso come dirigente, infatti, è nato in casa Milan . Ieri, l'ormai ex amministratore delegato della Roma , ha rassegnato ...

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

Il ritorno di Lex Arcana - gioco di ruolo tra Impero Romano e magia : Uno dei giochi di ruolo italiani di maggior successo sta per tornare con una nuova edizione aggiornata che è stata appena lanciata su Kickstarter. Stiamo parlando di Lex Arcana, ambientato in una realtà storica alternativa dove l’Impero romano non è caduto anche grazie a un uso accorto della magia, ma deve fronteggiare nuove minacce occulte. Per contrastarle, nel 1229 aUc l’imperatore Teodomiro promuove la formazione di un corpo speciale, la ...