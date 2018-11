Roma | i Casamonica sgomberati aggrediscono i vigili e tentano di forzare il blocco

Roma - il 'ritorno' dei Casamonica : al Quadraro vigili aggrediti per fermare le demolizioni : A due giorni dall'imponente operazione di sgombero da parte della Polizia locale di Roma Capitale delle otto ville abusive del clan nel cosiddetto 'borghetto', un intervento di bonifica dell'area che sta impegnando 600 agenti, i Casamonica sono 'tornati': o meglio, hanno tentato di riprendere possesso delle loro case forzando l'area di sicurezza presidiata dalla Polizia locale, spintonando e aggredendo alcuni agenti. Prima feroci proteste a ...

Roma - Casamonica forzano area sicurezza : 19.08 Tensioni al Quadraro dove è in corso la demolizione delle villette abusive dei Casamonica. Da quanto si apprende dalla polizia locale, circa 20 persone, tra quelle sgomberate due giorni fa dalle ville abusive, hanno cercato di forzare l'area di sicurezza e aggredito gli agenti spintonandoli e buttandoli a terra. Altre hanno bloccato con le loro auto le strade attorno alla zona. Nel gruppo c'erano anche alcune donne. Tre gli uomini ...

Casamonica - sgomberati tentano di forzare il blocco e aggrediscono vigili. Lunedì ruspe a Romanina : Continuano le demolizioni al Quadraro, trovate botole nascondiglio. Violenze in famiglia contro moglie e figlie: nuove accuse per Raffaele Casamonica. Le parole della moglie davanti al giudice e la sua fuga per trovare rifugio in una struttura protetta. Arrestata anche una donna...

Casamonica - ruspe su ville : presenti anche botole/ Roma - legale : 'Stop a demolizione : abuso è prescritto' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da ruspe. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". legale: 'Stop a demolizione: abuso è prescritto'

Roma : un altro arresto per la famiglia Casamonica : Roma – Nuovo arresto per la famiglia Casamonica. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo su disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, hanno arrestato nella sua villa in zona Anagnina, G.D.S., 63 anni, appartenente alla nota famiglia dei Casamonica. La donna, moglie di Ferruccio Casamonica e cognata di Vittorio, deceduto nell’agosto del 2015 e i cui funerali nella ...

Roma - treni bloccati per demolire la villa dei Casamonica : nascondigli e botole in ogni casa : Demolita nella notte al Quadraro una parte della villa di Guerino casamonica, uno dei boss del clan della periferia Est di Roma. Per consentire le operazioni è stata sospesa la circolazione dei treni ...

Roma - nel solo VII municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...

Ruspe su ville abusive dei Casamonica : occupanti contro la Raggi/ Ultime notizie Roma - Renzi : 'Brava sindaca' - IlSussidiario.net : Casamonica, ville abbattute da Ruspe: operazioni in corso. Ultime notizie, lamentele: "Non sappiamo dove andare". Le parole di Conte.

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : "Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava" : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l'abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ...

Roma - al via la demolizione delle ville dei Casamonica. FOTO : Roma, al via la demolizione delle ville dei Casamonica. FOTO Ruspe in azione al Quadraro, assiste anche la sindaca Virginia Raggi: "Passiamo ai fatti". Salvini: "Non mi fermo fino all'ultima villa". Ma le famiglie sgomberate protestano e il legale di alcune di loro prova a fermare ...

Salvini : lunedì abbattiamo villa Casamonica a Romanina : Roma – “Lunedi’ prossimo con il presidente Zingaretti saremo alla Romanina per abbattere un’altra villa dei Casamonica per farne un giardino per bambini”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante il question time alla Camera. L'articolo Salvini: lunedì abbattiamo villa Casamonica a Romanina proviene da RomaDailyNews.

Roma - dopo il blitz è partita la demolizione dei villini abusivi dei Casamonica : E' iniziata questa mattina la demolizione delle villette del clan, edificate nella zona del Quadraro negli anni '70. Presente la sindaca Raggi che ha commentato: 'E' un momento storico, con l'...