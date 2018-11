Roma - fra due anni si pagherà per entrare : Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Da qui a due anni sarà introdotto un pedaggio veicolare per entrare nella zona centrale di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato con 24 voti favorevoli e 10 contrari la delibera 75/2018, a prima firma del consigliere del M5S Enrico Stefàno, che punta ad introdurre anc

Di Fra fa la conta per Udine e Schick va verso la conferma. Roma-Under - prove di rinnovo : ... 'Gli incontri tra il Comune e il proponente vanno avanti - dichiara l'assessore allo Sport della Capitale - . La macchina sta andando avanti insieme a chi si occupa di urbanistica, lavori pubblici e ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...

La dedica Romantica di Francesca Sofia Novello per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono sempre più innamorati e non fanno nulla per nasconderlo. Lo dimostra la romantica dedica pubblicata dalla modella su Instagram per fare i complimenti al Dottore dopo l’ennesimo successo sportivo. 39 anni lui, 24 lei: Sofia e Valentino hanno tenuto segreta la loro relazione per moltissimo tempo, sino a quando sui giornali di gossip non sono apparse delle foto inequivocabili in cui si ...

Addio Settembrini? Daniele De Rossi sfratta Marco Ledda proprietario del bistrot della Roma bene : Il "Settembrini Caffè" è uno di quei bar chic della Roma bene. Tavolini fuori nel cuore di Prati, a metà tra la rive gauche e la dolce vita di Fellini. Prati è uno dei quartieri nobili della Capitale, ed è di proprietà del capitano. O meglio d'er capitano. Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, è il proprietario delle mura del locale e ha richiesto lo sfratto del caffè perché, ...

Roma - anche Kolarov out in nazionale : emergenza difesa per Di Francesco : La sosta per le nazionali ha lasciato alla Roma un'eredità pesante. A causa degli infortuni, infatti, è stata una settimana nera anche per i giallorossi, con quattro titolari messi fuori gioco. Dopo ...

Roma - Schick gol "alla Totti" in nazionale e sms a Di Fra : "Sto bene" : Tre gol in cinque partite con la nazionale ceca, una rete con la Roma, prima della sosta, per ritrovarsi: Patrik Schick si sente un giocatore rinato e Di Francesco, per la prima volta per un anno e ...

MotoGp – Da Valencia il primo post Romantico di Valentino Rossi : il gesto d’amore per Francesca Sofia Novello è… social [GALLERY] : Valentino Rossi ed il romantico post al termine della stagione 2018 di MotoGp: la prova d’amore per la sua Francesca Sofia Novello è… social La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia e il conseguente FIM Gala Awards, evento di premiazione dei migliori piloti dell’anno. Oggi i piloti della categoria regina tornano in pista per due giornate di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, ma, per il ...

Roma - emergenza infortuni : Di Francesco spera nel recupero di De Rossi e Pellegrini : In attesa che mercoledì rientrino i giocatori ancora impegnati in nazionale, Nzonzi, Zaniolo, Schick, Kolarov, Olsen e Under,, Di Francesco fa la conta di chi potrà scendere in campo al Friuli contro ...

Nuovo duello fra Roma e Bruxelles : Italia pronta al no sull'Eurobudget : All'Eurogruppo oggi sarà esaminata la proposta di riforma franco-tedesca, che escluderebbe i fondi ai governi che non rispettano le regole Ue. Mercoledì il verdetto di Bruxelles sulla manovra -

Il Roma : 'Koulibaly può andar via ad una cifra spaventosa' : Tutti avrebbero voglia di prendere il difensore più forte al mondo, non c'è dubbio. Comments comments

CUNEO/ Lunedì alle 18 lo psichiatra Francesco Colizzi presenta il Romanzo "L'aggiustatore di destini" : Lunedì 19 novembre alle ore 18, alla Libreria dell'Acciuga in Via Dronero 1 CUNEO , in collaborazione con il gruppo di CUNEO dell'AIFO , Amici di Raoul Follereau, , Francesco Colizzi presenterà il suo ...

Forte scossa di magnitudo 4 - 2 al Centro-Nord : paura fra Romagna - Marche e San Marino : Una Forte scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata poco fa, precisamente alle 13,48, dalla Sala Sismica di Roma-INGV, lungo la costa riminese, in Romagna. Il sisma, secondo le prime stime ufficiali, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna, ma sarebbe stato avvertito in molti altri centri vicini, fra cui San Muoro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria-Igea Marina, Gatteo e nella ...