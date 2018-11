Roma | entro 2 anni città avrà la sua ‘congestion charge’

romadailynews

(Di giovedì 22 novembre 2018)dueavra’ la sua ‘congestion charge’, un sistema di pedaggio veicolare tramite ‘ecopass’ per l’accesso nella zona della Ztl Vam, interna all’anello ferroviario, di cui e’ leggermente piu’ piccola, che prevedera’ il pagamento di una tariffa (da definire) per l’ingresso in auto dopo aver esaurito un pacchetto di accessi gratuiti (anch’essi da definire, mentre restera’ libero l’accesso per moto e motorini) e misure di inibizione per i veicoli piu’ inquinanti, penalita’ per le cilindrate piu’ alte e premialita’ per chi decide di condividere il proprio mezzo.L’Assemblea capitolina, dopo quattro sedute dedicate, ha approvato la proposta di delibera 75/2018 a prima firma del presidente della commissione Mobilita’ diCapitale, Enrico ...